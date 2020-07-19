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暑期打工要注意　應徵網路小編卻變成伴遊小姐、被迫牽手散步

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▲▼日本,上班族,OL,B群,滑雪。（圖／記者萬玟伶攝）

▲1111人力銀行提醒學生要住要打工陷阱，示意圖。（圖／記者萬玟伶攝）

記者余弦妙／台北報導

暑期打工要注意！1111人力銀行提醒，許多年輕學子都會想要先打工接觸社會工作，但千萬要小心以免落入打工陷阱。1111人力銀行也提出一個例子，目前大三的Ann，就曾透過打工APP找到工讀機會，但沒想到卻是落入陷阱的開始。

Ann表示，之前透過打工app找到了網路小編的計時工作，面試的時候很正常，公司組成為男老闆跟一位資深的女性版主，但實際上班後都只有老闆單獨工作，因為是網路小編只要有筆電或平板就能作業，因此多半約在麥當勞或連鎖咖啡廳。

請繼續往下閱讀...

Ann說，起初老闆還算正常，只是做一些很簡單甚至沒有意義的事，例如：更改line群組成員的顯示名稱、重覆的key in，當時只是納悶，為什麼要做這些沒有意義的事，直到有次因為光線折射才突然發現，原來老闆的電腦根本沒開機，只是一直盯著自己看。而且老闆會說，「今天就工作到這裡，我們去散步吧！」一樣計算時薪工資，之後甚至常常這樣做。

另外，Ann更提到，某天因為沒選到喜歡的課而不開心，老闆竟說出，「課沒選到沒關係，你可以選我」，還順勢牽起Ann的手，讓人感受極差，當下就決定不做了，但怕被纏住，所以硬撐了兩週，才以大三需要實習，無法配合為由推辭。

Ann說，原本說是當日付現，後來老闆改為周薪計算，為了領到薪水只好再撐一下，一離職後就立刻封鎖老闆的line，但沒想到老闆又透過APP聯繫上自己，這次的經驗也讓自己在接下來找工作時更加謹慎，會盡量選擇多人一起工作的職缺，不讓有心人有機可趁。

1111人力銀行提醒，面對含糊不清的徵才訊息，學生反而要保持高度戒心，建議找工作還是透過1111人力銀行或是1111找工作APP，所有刊登的正職、兼職及工讀職缺都是經濟部登記有案的合法公司商家，使用安全的管道求職，才是自保的第一步。

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