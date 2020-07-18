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快訊／三倍券申購突破1500萬人次大關　近千萬民眾領到券開心花

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▲民眾於超商領取紙本三倍券。（圖／記者張一中攝）

▲民眾於超商領取紙本三倍券。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（18）日為開放領取實體券第四天，依據經濟部統計，截至今天下午10時為止，全台申購已突破1548萬3269人次，已有超過971萬人完成紙本領券；官員觀察，在三倍券上路的第一個周末，有不少民眾在出遊前到郵局、超商領券，開心出門消費。

後疫情時代，國內旅遊將會是民眾首選，而走馬看花的觀光行程已無法被滿足，經濟部工業局官員表示，官方嚴選創意生活產業據點推出加碼活動，希望在內需市場復甦過程中，能體驗高質感的生活風格及具溫度的文化內涵，提升旅遊深度及活力。

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像是「The one南園人文客棧」是98年通過工業局創意生活事業認證，台灣建築之父漢寶德教授最重要的代表作品，融合江南庭院與閩式建築，營造一處遺世獨立之世外桃源，原為聯合報創辦人王惕吾先生退休居所，後由臺灣原創生活風格品牌The One執行長劉邦初接手，以自然為師，打造與大自然輕鬆對話的人本空間，再度重現江南庭園式的建築風格，並融合餐飲、休閒、文創等多元面向。

新竹南園（圖／翻攝自The One南園粉絲專頁）

▲新竹南園（圖／翻攝自The One南園粉絲專頁）

官員指出，振興3重加碼包含「第一重：3萬份好禮等你來」，例如民眾至基隆市陽明海洋文化藝術館購買門票享買1送1。「第二重：3倍券消費享折扣」，例如南投縣牛耳藝術渡假村平日住宿享6折、假日8折優惠。「第三重：3處旅遊集點抽大獎」，民眾至創意生活事業據點，掃描活動QR-code並登錄手機號碼，集滿3處即可抽大獎，包括郭元益糕餅博物館年度暢遊體驗券、卓也小屋園區平日VIP四人住宿體驗套券等等，以及工業局設計加值之創意生活主題限定禮盒，歡迎民眾前往體驗創意生活多元特色。

依據經濟部統計，目前全台申購三倍券的民眾，透過官網預購者有53萬3557人，選擇四大超商預購者有981萬3853人；至於數位綁定共174萬1583人，含信用卡116萬6569人，電子票證23萬3817人，行動支付34萬1197人。

在領券統計方面，目前累積領取紙本券的民眾已突破971萬9372人，其中郵局售出339萬4276份，全台632萬5096人選擇在超商超市取券。

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