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老娘沒錢繳！「閨蜜門」崔順實擁4千億房產卻拒繳200億罰金　刑期可能增加

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▲▼崔順實是「閨蜜門」主謀，卻仍未繳出200億韓元罰金。（圖／達志影像／美聯社）

▲崔順實是「閨蜜門」主謀，卻仍未繳出200億韓元罰金。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠因「閨蜜門」一案被罷免下台，其核心人物崔順實（現已改名최서원，韓媒推測漢字為崔瑞原）上月11日大法院終審被判18年徒刑、200億韓元罰金，然而即便一家名下持有超過總價4千億韓元不動產，直到14日繳納期限到期，仍未交出半毛錢。

根據韓媒《News1》，儘管首爾中央地方檢察廳已寄送繳納命令書給崔順實，14日時限前仍未收到半分錢，而崔順實的辯護律師則聲稱「沒錢繳罰金」；對此，檢方將依法強制執行財產徵收，並調查出其他隱匿的財產，崔順實所持有的不動產、禮金，甚至是近期出版自傳的收入都會成為罰金強制執行對象。

若強制執行後，仍未繳納全額罰金，崔順實將被迫至監獄內的勞役場從事勞動服務，最長可達3年。

依據南韓《刑法》第69條2項規定，未繳其罰金者，將至勞役場從事1日以上、3年以下勞動服務；第70條2項則規定，若罰金超過50億韓元，勞動期得超過1千日。

不過若崔順實從事勞務活動，則其服刑自動停止，不算在刑期內。也就是說，崔順實原本的18年徒刑，還得加上3年的勞務活動，共計21年刑。

►崔順實獄中出版回憶錄...不滿被當「透明人」自爆：為了朴槿惠離婚
►南韓「閨蜜門」崔順實終審判18年　重罰近5億！

►消除暗沉、補水鎮定「紫蘇水」

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