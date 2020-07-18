梅根結婚後「拒付父親醫藥費」斷絕金援　一封信讓感情徹底破裂

▲梅根與父親的感情降到冰點。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合報導

淡出英國王室的梅根（Meghan Markle）近期控告小報對她的偏頗報導，法庭文件也隨之曝光，內容可見她與父親湯瑪斯（Thomas Markle）的財務往來狀況，如何從密集變為完全零交流。她還指責媒體破壞了她與父親的關係。

根據《衛報》，律師表示，梅根小時候與父親感情融洽，一直保持親密關係，直到湯瑪斯3年前被英國小報盯上，父女情生變。梅根認為，特定媒體給予優渥報酬，誘使湯瑪斯爆料，兩人感情才會降到冰點。

《星期日郵報》（Mail on Sunday）過往刊登梅根給湯瑪斯的手寫信，她為此採取法律途徑，與父親的財務往來狀況近期也跟著公開。媒體律師要求，梅根要提供她曾金援父親的證據；該報曾暗指，她沒有償還父親為她借下的學生貸款。

▲湯瑪斯與女兒關係出現裂痕。（圖／CFP）

據報導，梅根2014年就大力幫助父親的經濟狀況，當時她在《無照律師》（Suits）飾演角色，聲勢大漲。直到2018年5月，她與哈利王子結婚，沒有再金援湯瑪斯，父女也從此沒交談。

律師表示，梅根開始給父親錢時，不知道對方還在償還助學貸款；兩人的財務往來是雙向的，梅根在試鏡期間身兼多職，父親有時會給她錢，她開始賺錢後，同樣也會給予支持。

《太陽報》指出，根據法庭文件，梅根結婚前沒有幫忙父親支付醫藥費用，因為湯瑪斯已藉由「販賣女兒的故事」賺到足夠的錢。

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