台灣茶飲唯一勇奪「食品米其林」獎章　統一搶攻包裝茶250億商機

▲統一集團旗下茶裏王純茶勇奪「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎章肯定。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

飲料旺季來臨，茶飲料是今年各大廠角力戰場，統一集團旗下茶裏王純茶勇奪「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎章肯定，是台灣即飲包裝純茶市場中唯一連續三年獲得此殊榮的品牌，助攻集團搶攻年產值上看250億元的包裝茶飲料商機。

依據台灣製茶工業同業公會統計，國內每年包裝茶飲料市場一年商機超過250億元，由東方線上發布於SmartM資料亦顯示，2018年包裝茶超過八成銷售額來自超商，每年到了夏季，統一、泰山、味全、黑松、可口可樂等飲料大廠仍相繼推出新品搶市，市況是所有飲料中最熱。

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統一集團表聚焦發展主力品牌茶裏王，觀察到消費者對於茶飲料口感的不斷追求，茶裏王秉持回甘就像現泡精神，繼2019年的回甘技術2.0升級後，今年再度進行回甘3.0技術升級，期望為消費者帶來更優質的瓶裝茶體驗。

▲統一集團旗下茶裏王挾回甘3.0升級與兩項國際大獎加持，今夏搶灘250億飲料市場商機。（圖／統一提供）

運用回甘3.0技術的茶裏王，在實證數據上，整體甘味物質(如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸)有顯著提升，與1.0技術相比最高可達12%，專業品茶師林冠成解釋，擁有三道回甘關卡的單細胞生茶萃取技術3.0，在回甘增量的狀態下，也平衡了茶湯中兒茶素成分微微的苦澀感，讓品茶時能更加感受到茶湯入喉後的回甘餘韻。

2019年底，茶裏王也獲表彰全球各地品牌成就的「世界品牌獎」肯定。該年度只有41個國家的318個品牌脫穎而出，僅不到10%的品牌能從提名中獲得殊榮，透過回甘提升與國際肯定搶市，第三季銷售可望升溫，持續站穩即飲包裝純茶市場的龍頭地位。

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