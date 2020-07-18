　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

130名人「推特慘遭駭客入侵」　員工帳號淪黑手…紐時：單純年輕人的行為

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼推特承認漏洞，用戶訊息可能外流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲推特承認漏洞，用戶訊息可能外流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

「紐約時報」今天報導，本週稍早高調駭入政商名流推特（Twitter）帳號的駭客是幾名年輕同夥，與國家或組織犯罪無關。推特認為約有130個帳號遭到駭客鎖定。

推特遇駭事件發生在15日，受害者包括美國前副總統拜登（Joe Biden）、饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）、真人實境節目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、企業家馬斯克（Elon Musk）、微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等，以及蘋果（Apple Inc）和優步（Uber）等企業帳號。

駭客透過這些帳號發出詐騙訊息，告訴網友在30分鐘內匯出價值1000美元的比特幣，就能回收2倍的錢。

紐時報導，推特和聯邦警方仍在調查此案，事件始於幾名駭客在聊天平台Discord上的玩笑話。這個聊天平台在遊戲玩家之間很受歡迎。紐時訪問了4名參與這起行動的駭客，他們提出相關對話紀錄和截圖，佐證他們對事件經過的說詞。

紐時寫道：「訪問內容顯示，這起攻擊行動並非如俄羅斯這樣的單一國家或經驗老道的駭客團體所為。」紐時表示，這起行動是由一群年輕人所為，其中一人還自稱與母親同住。這群人結識是因為他們都熱衷於擁有比任何人都早申請或非常特殊的網名，特別像是@y或@6這種單一字母或數字。

美國將於11月舉行總統大選，政治人物都把推特當作重要發聲管道，而這波駭客攻擊事件受害者都是名人，因此外界更加質疑推特的安全問題。

推特透過推文指出，據目前瞭解，約有130個帳號被駭客以某種方式鎖定；攻擊者能控制其中一部分帳號，並透過這些帳號發出推文。

推特表示，這似乎是一起「經過協調所犯下的社交工程攻擊事件，（攻擊者）成功鎖定我們一些擁有內部系統權限及工具的員工」。

ET快訊
快訊／三浦春馬輕生亡　經紀公司悲痛發聲明回應！
鬼父性侵女兒5次！喊：外面玩很貴...完事丟錢「到棺材都不能
木乃伊「痛苦吶喊」雙腿彎曲慘死　3000年前謎團終於破解了
新莊情侶過馬路遭小貨車「橫掃飛撞」驚悚影片曝！女破頭昏迷滿地
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

成年禮變葬禮！她滿18歲跳傘慶祝　「跳下驚覺傘壞」爸媽親睹高空墜落…摔成碎屍

影／竟長整排人牙！他海上遇恐怖怪客　「豐厚嘴唇張開」整船人發毛：放回去

她爬50m陡峭岩壁拍網美照　「雙腿無力墜落」友親睹狂吼名字…驚悚影片曝光！

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」　前夫見2人登記崩潰：把兒還我

恐怖學生「實驗室製毒被發現」　揪友分屍教授…屍塊泡鹽酸3月晾陽台！

俄羅斯「完成全球首例疫苗人體試驗」　美、加、英怒爆：駭客掃各國資料才完成！

6種「新冠肺炎症狀2.0」曝光　發燒竟不是最慘…感染第5天是關鍵日！

老娘沒錢繳！「閨蜜門」崔順實擁4千億房產卻拒繳200億罰金　刑期可能增加

亞裔第一人！台灣海洋學者林穎聰帶國旗潛入「挑戰者海溝」

梅根結婚後「拒付父親醫藥費」斷絕金援　一封信讓感情徹底破裂

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

老娘沒錢繳！「閨蜜門」崔順實擁4千億房產卻拒繳200億罰金　刑期可能增加

亞裔第一人！台灣海洋學者林穎聰帶國旗潛入「挑戰者海溝」

梅根結婚後「拒付父親醫藥費」斷絕金援　一封信讓感情徹底破裂

北京下達驅逐令！《紐約時報》專欄作家：中美陷入盲目對抗

前Fed主席警告：美將引爆一場「災難」！2500萬人將斷救命錢

波特蘭民憤未熄…聯邦軍隊出動！示威者被「射中頭部濺血」　州長怒轟川普

首爾市長超淫「歡樂組」曝光！女秘書量血壓「幫拿內褲」：讓寶貝量好爽

法國南特主教座堂失火！黑煙狂冒「傳出奇怪鐘聲」　400年管風琴被燒毀

130名人「推特慘遭駭客入侵」　員工帳號淪黑手…紐時：單純年輕人的行為

兒子跑趴「鬆懈摘口罩」病毒秒沾身…全家人悲慘染疫　父裝呼吸器病危

三浦春馬溫暖人心的10句經典語錄：人與人間的情感無法輕易改變，所以我很珍惜

薩摩耶化身「雪白大毛球」　窩馬麻懷裡討拍樂當小寶寶

不知女友是人妻…激戰後懷孕！男嚇傻「偽綠帽夫簽名」陪夾娃娃

變胖主因！專家曝「吃飯順序錯」血糖亂飆＝積肥油：先吃它才會瘦

二軍交流賽／吳哲源爆9分遭逆轉　林威助：好壞太明顯

聽到「想吃找爸爸」吃貨汪秒靠近　姊開「1條件」瞬間飽了

不斷更新／陳俊秀球卡手套「助攻」高家兄弟聯手開轟　3局富邦9比0樂天

台東學童彩繪熱氣球裝點校園　暑假歡迎大家一起來看熱氣球

救助植物人家庭！魏嘉賢應邀拍影片　持划槳為弱勢「撐舟」

老屁孩賓士偷襲「狂挑釁」虎斑貓　網笑：黑白大戰開打

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

國際熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

歐盟籲台灣停止死刑　反對今年執行

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

上廁所生產　孕婦慌張扯斷嬰兒頭

替性侵犯去勢！6旬阿嬤當「劊子手」不手軟

德國藍波襲警奪槍　逃5天抓不到

研究：A片看太多，GG真的會GG！

木乃伊悽慘吶喊　3千年前死因曝光

男裸身「Ｕ字完美卡死」蹲式馬桶　女師如廁低頭驚見屍

20歲氣質妹　遭渣男姦殺棄屍公園

狗鍊吊死兒女　變態媽性侵比特犬拍片

更多熱門

相關新聞

台南市青春專案暑期首次聯合稽查

台南市青春專案暑期首次聯合稽查

台南市為因應暑假延後開始，台南市長黃偉哲特地親率市府聯合稽查小組，於17日深夜辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。

日本老男一句話！40萬網友戰翻

日本老男一句話！40萬網友戰翻

大規模遭駭案最新！推特認駭客「組織攻擊」

大規模遭駭案最新！推特認駭客「組織攻擊」

美國務卿PO照：狗狗最愛「維尼玩具」

美國務卿PO照：狗狗最愛「維尼玩具」

1個月沒回家　地板長出2公尺竹子

1個月沒回家　地板長出2公尺竹子

關鍵字：

推特安全資安外漏

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

快訊／日本男星三浦春馬自殺亡！

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面