130名人「推特慘遭駭客入侵」　員工帳號淪黑手…紐時：單純年輕人的行為

▲推特承認漏洞，用戶訊息可能外流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

「紐約時報」今天報導，本週稍早高調駭入政商名流推特（Twitter）帳號的駭客是幾名年輕同夥，與國家或組織犯罪無關。推特認為約有130個帳號遭到駭客鎖定。

推特遇駭事件發生在15日，受害者包括美國前副總統拜登（Joe Biden）、饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）、真人實境節目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、企業家馬斯克（Elon Musk）、微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等，以及蘋果（Apple Inc）和優步（Uber）等企業帳號。

駭客透過這些帳號發出詐騙訊息，告訴網友在30分鐘內匯出價值1000美元的比特幣，就能回收2倍的錢。

紐時報導，推特和聯邦警方仍在調查此案，事件始於幾名駭客在聊天平台Discord上的玩笑話。這個聊天平台在遊戲玩家之間很受歡迎。紐時訪問了4名參與這起行動的駭客，他們提出相關對話紀錄和截圖，佐證他們對事件經過的說詞。

紐時寫道：「訪問內容顯示，這起攻擊行動並非如俄羅斯這樣的單一國家或經驗老道的駭客團體所為。」紐時表示，這起行動是由一群年輕人所為，其中一人還自稱與母親同住。這群人結識是因為他們都熱衷於擁有比任何人都早申請或非常特殊的網名，特別像是@y或@6這種單一字母或數字。

美國將於11月舉行總統大選，政治人物都把推特當作重要發聲管道，而這波駭客攻擊事件受害者都是名人，因此外界更加質疑推特的安全問題。

推特透過推文指出，據目前瞭解，約有130個帳號被駭客以某種方式鎖定；攻擊者能控制其中一部分帳號，並透過這些帳號發出推文。

推特表示，這似乎是一起「經過協調所犯下的社交工程攻擊事件，（攻擊者）成功鎖定我們一些擁有內部系統權限及工具的員工」。