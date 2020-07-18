法國南特主教座堂失火！黑煙狂冒「傳出奇怪鐘聲」　400年管風琴被燒毀

▲南特主教座堂建於15世紀，屬於哥德式建築。失火原因仍有待釐清。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國南特主教座堂（Cathédrale de Nantes）18日上午7時許因不明原因失火，從教堂窗戶位置可見內部燃起的熊熊大火，黑煙不斷竄出，上百名消防員獲報後趕往現場救火，直到當地上午10時左右，火勢才逐漸被控制。目前已知教堂前方的彩繪玻璃及400年歷史管風琴雙雙被燒毀。

現場一名男性目擊者指出，他家距離南特主教座堂並不遠，起初聽到一陣「奇怪鐘聲」後驚醒，隨後就看到黑煙不斷冒出，且在家中就能看到教堂火勢。另外根據推特流傳的畫面，從教堂中間的圓拱造型窗冒出的黑煙直竄天空，可見內部熊熊火光燒個不停。

目前已知教堂前方的彩繪玻璃及400年歷史管風琴雙雙被燒毀，且火勢最早出現在管風琴後方，所幸屋頂並沒有被火勢波及。回顧歷史，管風琴早在1621年就已存在於教堂之中，挺過法國大革命、二戰轟炸、1972年該教堂的毀滅性大火，如今再度面臨祝融威脅，被燒到毀壞。

▼當局呼籲民眾不要靠近火場。（圖／路透）

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