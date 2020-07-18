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陳俊聖改造宏碁「股價拉漲停」 老謝驚呼：連能量水也參一腳

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▲宏碁「掠奪者能量飲」初登場，多媒體展備貨8000罐試飲。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁「掠奪者能量飲」日前初登場，多媒體展備貨8000罐試飲。（圖／記者姚惠茹攝）

記者林淑慧／台北報導

宏碁董事長暨執行長陳俊聖近年推動公司轉型，宏碁出產的能量水日前開賣，帶動宏碁股價上周衝上漲停板，財信傳媒董事長謝金河今（18）日於臉書PO文指出，宏碁長出更多小碁，像是資安的安碁，3C產品的酷碁等，這回連能量水也參一腳，其轉變讓他感到有點不可思議。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖六月帶頭，與兩位共同營運長黃資婷、高樹國等七名高階主管大買自家股票逾1,200張。宏碁八位高層自掏腰包買自家股票，凸顯看好集團未來發展的態度；謝金河觀察指出，很少被人注目的宏碁股價居然漲停板，原來外資買超15101張，宏碁的股價在年缐整理了兩個月，這是突圍的重要訊號。

請繼續往下閱讀...

時間拉回2014年，施振榮宣布交棒，宏碁的指揮棒從王振堂落到陳俊聖手上，當時大家最注意的是陳俊聖的年薪高達5000萬到一億元，大家都在看五年級生陳俊聖要把宏碁帶往何處？

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

在股票市場，宏碁很久都沒有被人提起過。上週在辦公室，謝金河發現跑宏碁的記者桌上放了一箱飲料，仔細一看，居然是宏碁出產的能量水，宏碁賣起能量水，讓他感到「有點不可思議」。

在編輯會議上，謝金河特別請記者把跑宏碁多年的心得，以及他對陳俊聖的經營的理念告訴大家。記者指出宏碁已有很大的改變，但多數人都不知道。「看到宏碁股價拉漲停，這的確是宏碁變化的第一步。」他說。

謝金河指出，這些年，宏碁在筆電的位置從第五搶回第四，但宏碁化整為零，長出更多小碁，像是資安的安碁，3C產品的酷碁，系統整合的智聯服務，虛擬實境的宏星技術，這回連能量水也參一腳。

謝金河認為，這些年宏碁股價都在淨值以下，這10年來，宏碁的EPS從未超過1元，今年是陳俊聖改造宏碁的第六年，宏碁努力求變，今年可能會有好的成績。

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