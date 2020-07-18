波特蘭民憤未熄…聯邦軍隊出動！示威者被「射中頭部濺血」　州長怒轟川普

▲美國奧勒岡州波特蘭市反種族主義示威延燒，圖為聯邦執法人員7月17日與民眾對峙。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國奧勒岡州波特蘭市（Portland）自從「佛洛伊德（George Floyd）之死」後爆發示威，延續至今。國土安全部出動聯邦軍隊平息騷亂，但被批評執法過當，釀成流血事件，引發強烈反彈。州長布朗（Kate Brown）抨擊川普政府「為了政治目的挑起衝突」。波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）也說，「這是對於我們民主的攻擊」。

▲波特蘭示威延燒，圖為6月30日示威現場畫面。（圖／路透）

根據《紐約時報》，聯邦政府宣布要到波特「維持秩序」，派遣軍警、官員進駐，聯邦探員們身穿戰術裝備，出動催淚瓦斯，與民眾爆發肢體衝突，引發爭議。29歲示威者佩蒂伯恩（Mark Pettibone）表示，他15日凌晨被身穿迷彩服，但沒有提供身分證明的人抓進廂型車內，未被告知原因就遭拘留，2小時以後才獲釋。

This appears to be the moment that #Portland protester was struck in the head and suffered a gruesome injury. pic.twitter.com/Na1h5BUaAO — Simulation Warlord (@zerosum24) July 12, 2020

此外，一段影片顯示，示威者勒貝拉（Donavan La Bella）在聯邦法院對街參加示威，舉著標語時卻突然被衝擊性子彈（impact munition）擊中頭部，當場濺血。他的母親表示，兒子頭骨骨折，必須接受手術。

除了國會議員以外，俄勒岡州檢察官威廉斯（Billy J. Williams）17日要求國土安全部調查警員拘留示威者的事件，檢察總長羅森布洛姆（Ellen Rosenblum）也於當日晚間宣布，已經針對勒貝拉一案提起訴訟，指控聯邦探員採取非法手段。

許多地方官員批評，聯邦政府的行為只會惡化情況，加劇緊張局勢。州長布朗譴責聯邦探員「公然濫用權力」，她受訪時透露，曾要求國土安全部代理秘書長沃爾夫（Chad Wolf）撤走軍警等人員，卻遭拒絕。

▲國土安全部回擊奧勒岡州政府，指稱波特蘭市的確有人可能犯下聯邦罪行。（圖／達志影像／美聯社）



但國土安全部指出，如果探員認為有人犯下聯邦罪行，就有權力執行逮捕，而波特蘭已經發生數十件可能案例，包括破壞聯邦法院、在聯邦財產上噴漆塗鴉、朝著官員扔擲石頭與瓶子。發言人福恩斯（Harry Fones）表示，聯邦探員執法時確實有展示徽章，表明身分。

海關和邊境保衛局首席運營官兼代理專員摩根（Mark Morgan）也宣告，邊境巡邏隊戰術單位（BORTAC）的探員會「繼續逮捕在波特蘭破壞聯邦財產，傷害探員與官員的暴力犯罪分子」。

美國爆發「佛洛伊德之死」示威以後，部分抗議人士訴諸暴力破壞手段，川普因此指示聯邦機構在動亂期間布署更多人員，保護雕像、紀念碑與聯邦財產。目前駐紮波特蘭的單位隸屬於國土安全部所召集的「快速布署小組」。

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