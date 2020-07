波特蘭民憤未熄…聯邦軍隊出動！示威者被「射中頭部濺血」　州長怒轟川普

▲美國奧勒岡州波特蘭市反種族主義示威延燒,圖為聯邦執法人員7月17日與民眾對峙。(圖/路透)



記者吳美依/編譯

美國奧勒岡州波特蘭市(Portland)自從「佛洛伊德(George Floyd)之死」後爆發示威,延續至今。國土安全部出動聯邦軍隊平息騷亂,但被批評執法過當,釀成流血事件,引發強烈反彈。州長布朗(Kate Brown)抨擊川普政府「為了政治目的挑起衝突」。波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)也說,「這是對於我們民主的攻擊」。

▲波特蘭示威延燒,圖為6月30日示威現場畫面。(圖/路透)

根據《紐約時報》,聯邦政府宣布要到波特「維持秩序」,派遣軍警、官員進駐,聯邦探員們身穿戰術裝備,出動催淚瓦斯,與民眾爆發肢體衝突,引發爭議。29歲示威者佩蒂伯恩(Mark Pettibone)表示,他15日凌晨被身穿迷彩服,但沒有提供身分證明的人抓進廂型車內,未被告知原因就遭拘留,2小時以後才獲釋。

This appears to be the moment that #Portland protester was struck in the head and suffered a gruesome injury. pic.twitter.com/Na1h5BUaAO