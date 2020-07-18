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軍費分攤鬧不攏！華爾街日報：川普擬裁減駐韓美軍

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▲▼駐韓美軍（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓與美國在駐軍費用的分攤比例上產生分歧。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

知情美國官員透露，在美韓正為總統川普要求南韓大幅增加駐韓美軍費用分攤而鬧僵之際，五角大廈已呈交白宮相關選項，以備裁減駐韓美軍。

「華爾街日報」引述美國軍方官員披露，五角大廈的聯合參謀部已檢討駐韓美軍結構，這是全面檢討全球重新部署與可能裁減各地駐軍工作的一環。

川普政府官員不願詳述如何將現有2萬8500名駐韓美軍規模進一步裁減的應變計畫，只說還沒真正決定要裁減駐韓美軍。

川普稍早才因決定將3萬4500名駐德美軍裁減9500人而引發盟國緊張。

大力推動裁減駐軍的前美國駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）上月接受德媒訪問時說：「川普的意思很明白了。我們要從敘利亞、阿富汗、伊拉克、南韓、日本及德國撤回一些部隊。（美國人）有點厭倦為了協防他國付出太多。」

▲美國總統川普在白宮主持國慶日慶祝活動。（圖／路透）

▲美國總統川普有意裁減駐韓美軍經費。（圖／路透）

美國與南韓自韓戰起就是軍事同盟。1991年，雙方達成協議，南韓提供資金與其他支援來分擔美軍駐韓成本，但川普長久以來堅持南韓要分攤更多。

南韓去年同意支付9.26億美元作為一年的權宜協議，相較前一年分攤額度增加8.2%。川普當時推文讚賞，但隨後獅子大開口，要南韓隔年支付5倍的50億美元。

知情人士透露，南韓總統文在寅提出更佳方案，他願支付超過50億美元，但須採5年分期。根據提議，南韓第一年會多付13.6%，然後每年分攤的增幅約7%，以配合南韓國防預算成長；到了第5年，南韓付的錢將達13億美元。

南韓今年3月應川普要求，提供新型冠狀病毒篩檢套件協助因應疫情，美方高層本以為川普會接受南韓的軍費分擔提案，沒想到川普反而拉高價碼，要南韓再同意一項規模13億美元的一年協議，遭文在寅拒絕。通常軍費分攤協議效期可達5年，而川普的提議會讓南韓一年後又得面對美國提出的新價碼。

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