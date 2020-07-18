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慎入！木乃伊「痛苦吶喊」雙腿彎曲慘死　3000年前謎團破解

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▲埃及樂蜀（Luxor）代爾埃爾巴哈里（Deir El-Bahari）皇家墓穴「尖叫女人木乃伊」。（圖／Cairo University）

▲埃及代爾埃爾巴哈里（Deir El-Bahari）皇家墓穴中「尖叫女人木乃伊」的死因終於揭曉。（圖／Cairo University）

記者吳美依／編譯

埃及樂蜀（Luxor）於1881年發現的代爾埃爾巴哈里（Deir El-Bahari）皇家墓穴中，有一具木乃伊張大嘴巴、雙腿彎曲交叉，因死狀悽慘而被命名「尖叫女人木乃伊」。知名埃及古物學家哈瓦斯（Zahi Hawass）與開羅大學放射學教授薩利姆（Sahar Saleem）透過電腦斷層掃描研究發現，這名埃及公主3000年前因心臟病發驟逝，終於解開多年謎團。

根據埃及《金字塔報》（Ahram Online），哈瓦斯表示，木乃伊死前看似非常恐懼、痛苦，張大嘴巴彷彿在尖叫，經電腦斷層掃描研究與分析後發現，其冠狀動脈出現嚴重動脈粥樣硬化（Atherosclerosis），影響許多血管，導致心臟病發而突然死亡。

哈瓦斯也提到，木乃伊似乎是在雙腳交叉、彎曲的情況下死亡，也因為突然斷氣，導致頭部右傾，嘴巴張開，而且遺體「可能數小時以後才被發現，時間久到足以變得僵硬」。他指出，由於當時的人們無法讓遺體躺平，或把嘴巴闔起，因此保留了死亡時的臉部表情與姿勢。

The Egyptian princess died of a heart attack 3,000 years ago, the scans reveal

Ahram Online 發佈於 2020年7月17日 星期五

包裹著木乃伊的亞麻布上用古埃及僧侶體（hieratic）文字寫著「王室的女兒，梅雷特阿蒙（Meret Amon）的王室姊妹」，但由於當時許多公主名字相同，因此這具木乃伊還是被認為身分未知，以「未知女性A木乃伊」代稱。但據電腦斷層掃描顯示，這名60多歲的埃及公主大約是在3000年前死於心臟病，遺體獲得良好的防腐處理。

埃及木乃伊計畫的科學團隊利用電腦斷層掃瞄與DNA研究，於2018年證實皇家墓穴裡另外一具「尖叫男人木乃伊」的真實身分，就是法老拉美西斯三世（King Ramses III）的兒子彭塔瓦爾（Pentawere）。

彭塔瓦爾因涉入弒父奪走王位的「後宮陰謀」（Harem Conspiracy）被迫自縊，且遺體不得被做成木乃伊，改用羊皮包裹，意指此人是「不潔」的，來生命運將受到懲罰。據悉，墓穴內其他木乃伊都被包裹在白色亞麻布中，經仔細防腐處理，做成木乃伊。

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