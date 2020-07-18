女性「理想男友職業」出爐！前3名是多金郎...網嘆：是ATM吧

▲男友理想職業排行。（圖／翻攝自ジェラくる/YouTube推特）
實習記者任珈萱／綜合報導
日本綜藝節目《今夜くらべてみました（今夜比一比）》日前進行票選女性的理想男友職業，結果出爐卻讓網友感嘆表示「錢才是重點阿！」
綜藝節目《今夜比一比》日前進行調查訪問，主要訪問對象是138位「高意識」女性，像是空服員、編輯、OL或是模特兒，由於她們對於生活品質的要求比較高，因此調查共細分成30個理想職業，就連附加條件也變複雜。
票選結果出來，理想男友職業前五名，分別是「超大型地產開發商」、「大型企業出身的IT創業家」、「律師、法官、檢察官」、「獵人頭公司引介的外資公司主管」、「曾外派後歸國的貿易公司營業員」。
女性理想男友職業
第一名：超大型地產開發商
第二名：大型企業出身的IT創業家
第三名：律師、法官、檢察官
第四名：獵人頭公司引介的外資公司主管
第五名：曾外派後歸國的貿易公司營業員
第六名：非廉價航空的機師
第七名：10萬粉絲的YouTuber
第八名：牙醫師
第九名：知名廣告代理策劃員
第十名：粉絲3萬以上的美髮師
值得一提的是，前3名職業的平均年薪為1000萬日圓（約新台幣274萬元），而在以前認為從事「調酒師、樂隊成員及髮型師」的男性較愛玩不定性，是女性挑選男友會避免的職業，不過隨著時代改變，有女性認為，IG粉絲擁有3萬人以上，收入達1000萬日圓、工作時間穩定的美髮師，是個不錯的男友職業。
▲妳的理想男友職業是什麼呢？（圖／pixabay）
第10名之後的行業也是各式各樣，像是「大型外國證券公司的交易員」、「醫生」、「美容皮膚科醫生」、「大型企業公司的系統工程師」、「室內設計師（要具備一流的建築師的資格）」、「在大銀行總部工作」、「義大利廚師（個人經營）」、「幼馬教練」。
這次的職業分得很多也相當細，條件也變的比較複雜。不過值得一提的是，1990年時的前五名分別為「上班族」、「醫師」、「律師」、「自僱人士」及「公務員」；2012則是「公務員」、「醫師、律師」、「貿易商行」、「金融業」及「藥品、化學、材料業」。
網友在看完這一系列的職業排行調查後，有不少人感慨「這要的應該是ATM喔」、「看起來很酷」、「我不希望這些成為我的男朋友」、「現實中，麵包還是比愛情重要」、「我確定這些人周圍有好女人！」、「畢竟男人是金錢，女人是面子...」。
彼氏にしたい職業ランキングの解説を受けた指原の感想がいい女オブザイヤーすぎる pic.twitter.com/UjASjUkeCQ— ジェラくる/YouTube (@graduate_RPG48) July 15, 2020