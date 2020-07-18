女性「理想男友職業」出爐！前3名是多金郎...網嘆：是ATM吧

▲男友理想職業排行。（圖／翻攝自ジェラくる/YouTube推特）

實習記者任珈萱／綜合報導

日本綜藝節目《今夜くらべてみました（今夜比一比）》日前進行票選女性的理想男友職業，結果出爐卻讓網友感嘆表示「錢才是重點阿！」

綜藝節目《今夜比一比》日前進行調查訪問，主要訪問對象是138位「高意識」女性，像是空服員、編輯、OL或是模特兒，由於她們對於生活品質的要求比較高，因此調查共細分成30個理想職業，就連附加條件也變複雜。

票選結果出來，理想男友職業前五名，分別是「超大型地產開發商」、「大型企業出身的IT創業家」、「律師、法官、檢察官」、「獵人頭公司引介的外資公司主管」、「曾外派後歸國的貿易公司營業員」。

女性理想男友職業

第一名：超大型地產開發商

第二名：大型企業出身的IT創業家

第三名：律師、法官、檢察官

第四名：獵人頭公司引介的外資公司主管

第五名：曾外派後歸國的貿易公司營業員

第六名：非廉價航空的機師

第七名：10萬粉絲的YouTuber

第八名：牙醫師

第九名：知名廣告代理策劃員

第十名：粉絲3萬以上的美髮師

值得一提的是，前3名職業的平均年薪為1000萬日圓（約新台幣274萬元），而在以前認為從事「調酒師、樂隊成員及髮型師」的男性較愛玩不定性，是女性挑選男友會避免的職業，不過隨著時代改變，有女性認為，IG粉絲擁有3萬人以上，收入達1000萬日圓、工作時間穩定的美髮師，是個不錯的男友職業。





▲妳的理想男友職業是什麼呢？（圖／pixabay）

第10名之後的行業也是各式各樣，像是「大型外國證券公司的交易員」、「醫生」、「美容皮膚科醫生」、「大型企業公司的系統工程師」、「室內設計師（要具備一流的建築師的資格）」、「在大銀行總部工作」、「義大利廚師（個人經營）」、「幼馬教練」。

這次的職業分得很多也相當細，條件也變的比較複雜。不過值得一提的是，1990年時的前五名分別為「上班族」、「醫師」、「律師」、「自僱人士」及「公務員」；2012則是「公務員」、「醫師、律師」、「貿易商行」、「金融業」及「藥品、化學、材料業」。

網友在看完這一系列的職業排行調查後，有不少人感慨「這要的應該是ATM喔」、「看起來很酷」、「我不希望這些成為我的男朋友」、「現實中，麵包還是比愛情重要」、「我確定這些人周圍有好女人！」、「畢竟男人是金錢，女人是面子...」。