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前Fed主席警告：美將引爆一場「災難」！2500萬人將斷救命錢

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▲▼ 聯準會,Fed,葉倫,Janet Yellen。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯準會前主席葉倫主張應延長失業救濟金期限。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國疫情持續惡化，不少人寄望於川普政府的救市計畫，然而聯準會（Fed）前主席葉倫及柏南克都表示，經濟復甦的前景並不樂觀，認為聯準會可能會選擇控制收益曲線以幫助刺激經濟。葉倫更警告，新一輪財政刺激措施上限僅1兆美元，若國會決議不延長政府失業救濟金補助期限，該補助將會在7月底到期，屆時將是一場「災難」。

綜合外媒報導，聯準會兩位前主席柏南克（ Ben Bernanke）與葉倫（Janet Yellen）出席國會聽證會警告，經濟復甦可能會極度緩慢，且參差不齊，並指出聯準會「有可能」會控制收益曲線刺激經濟，同時寄望於聯準會對短期利率計畫提供進一步指引。

兩人認為，國會應通過更多法案，包括向州政府或地方政府提供援助，最大幅度防止經濟衰退及疫情後續影響。柏南克指出，低利率環境為美國提供融資機會，也不認為聯準會的政策將導致無預期的通膨。

▲美國,佛羅里達州,新冠肺炎。（圖／路透）

▲由於疫情持續惡化，外界對於川普政府最新救市計畫充滿期待。（圖／路透）

葉倫則對救市計劃上限為1兆美元感到憂心，她表示國會應延長將到期的失業救助金補助，讓大部分人得以維持生計，「我們知道州政府的需求已經接近上限，在失業救助金及公共衛生需求同時需要資金時，很可能供不應求，到時恐怕將是一場災難。」

葉倫也說，隨著疫情進程，失業率要降低至疫情前大概需要至少2至3年的時間。據統計，美國6月份失業率為11.1%，相比4月時的14.7%已經有所下降，但仍比2月時的3.5%高出許多。

美國16日再創下單日新高紀錄，新增7.7萬例確診。由聯邦政府所發放的每周600美元失業救濟金，將在7月25日停止發放，屆時恐影響美國2500萬人的生計。

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