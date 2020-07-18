幼兒園誤當「消毒液」倒泳池　15幼童慘泡「巨型漂白池」！

▲15名幼童就這樣在倒有漂白水的泳池內戲水15分鐘。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者王佩翊／編譯



日本德島市16日一間幼兒園的員工誤將漂白水當成泳池的消毒水使用，倒入園內的簡易泳池內，事後更有15名幼童進入泳池內戲水，直到另一名員工驚覺有異才連忙讓孩子們離開泳池，並進行後續處理。所幸最後15名幼童皆沒有出現身體異常現象。



根據《德島新聞》報導，德島市政府16日表示，勝占町的一間幼兒園出現誤將漂白水倒入簡易泳池內供孩童戲水的意外。據了解，當天上午9時45分左右，負責安裝簡易泳池並放水的女性工作人員，因為臨時找不到調整泳池氯濃度的消毒水，因此將原本拿來因應新冠肺炎疫情的消毒用浴廁漂白水，倒進泳池內。



園方表示，這是該園今年第一次使用戶外的游泳池，事發當時共有15名院童在這個摻有漂白水的泳池內戲水15分鐘。據了解，正當幼童們玩水時，這名女員工又想倒入漂白水，結果被一旁另一名工作人員發現，連忙制止，一問之下才發現，泳池裡的水早就已經混入漂白水。



使用漂白水的女員工表示，自己以為漂白水能夠代替消毒水使用，才會犯下這樣的錯。事發後，園方立即向學生家長道歉，並承諾未來在使用藥品時，一定會更加小心，嚴防類似事件再度發生。

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