電鋸斬首科技CEO！助理欠錢又吞300萬　狠殺老闆「等血凝固」再分屍

▲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）遺體遭到斬首肢解，私人助理哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）於17日落網。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

33歲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）於14日被發現在紐約市曼哈頓的豪華公寓內死亡，遺體遭到斬首肢解，他的私人助理哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）於17日落網。據悉，嫌犯不但欠了老闆很多錢，甚至侵吞對方10萬美元（大約新台幣294萬元）財產，痛下殺手以後，冷靜等待血液凝固，隔天才重返現場分屍。

▲孟加拉裔的33歲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）於13日慘遭殺害。（圖／路透）



根據監視器畫面，薩利赫13日下午走進電梯準備回家，卻被一名身穿西裝，攜帶手提箱，戴著口罩、手套與帽子的男子尾隨進入，此人據信就是21歲的哈斯皮爾。被害者看見「陌生人」不太熟悉電梯操作時，還露出疑惑表情，未料住家樓層一到，就疑似遭到電擊，應聲倒地。

根據16日公布的驗屍報告，薩利赫生前遭到電擊與多次刺傷。《每日郵報》報導，執法與調查單位認為，哈斯皮爾13日下午1時45分左右殺害老闆，之後使用信用卡購買電鋸與清潔用品，等到血液凝固以後，才於14日回到現場處理遺體，未料遭到前來關心的被害者家屬打斷，決定從逃生梯逃走。

▲執法與調查單位認為，嫌犯等待死者的血液凝固以後，才回到現場處理遺體。（圖／路透）



哈斯皮爾犯案後躲在諾荷（NoHo）的高級公寓中，距離案發現場不到一英里（大約1.6公里），2天後還與一名女子一起離開藏身處，在大街上閒晃。他17日被紐約─紐澤西地方逃犯特種部隊（NY/NJ RFTF）逮捕，遭控第二級謀殺罪，上銬帶走。

紐約市警局偵查長哈里森（Rodney Harrison）表示，哈斯皮爾平時負責處理財務，欠了薩利赫「一筆數量龐大的金錢」，並涉嫌長期侵占老闆的財產。一名消息人士透露，薩利赫發現助理偷走10萬美元卻沒有報警，而是提出一項「還錢計畫」。警方拒絕透露監視器中的女子是否接受偵訊，但目前也無跡象指出該女子知情。

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