WHO證實：現正籌組大陣仗團隊準備前往中國！　時間點曝光

▲世界衛生組織總部位在瑞士日內瓦。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

為了找出新冠肺炎起源，世界衛生組織（WHO）先前已派出2人小組先遣隊赴中國，根據WHO突發衛生事件執行主任萊恩17日最新說法，現階段正在籌組陣仗更大的國際專家小組，調查病毒起源。但分析人士認為，WHO如今受控於中國，不會觸及中國敏感神經，外界不應對此次調查結果抱有希望。

綜合路透、美國之音報導，世界衛生組織2人小組先遣隊成員分別為動物學家及流行病學家，截至目前，2人已在中國待上約莫一個星期左右，為了接下來到訪的大團隊做好事前準備。WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，組織對於中國官員的合作相當滿意，但相關籌組作業還需要時間，初步預估7月之前還不會到位。

只不過，評論家橫河談及新冠病毒起源時指出，華南海鮮市場現場早已遭到破壞，且該地為病毒起源的可能性非常小，如今調查應該從純科學、社會學2大方向著手；仔細來說，「純科學」調查為確認病毒是如何傳染給人類，而後者「社會學」則是牽扯政治相關議題。

橫河坦言，世衛組織決定不會觸碰政治相關議題，很有可能不打算在這方面花費精力，因為這對於中國政府來說是「不能碰」的議題，「而這也就是為什麼中共對於澳洲提出來的進行獨立調查這麼惱火的原因。」

此外，橫河也表示，世衛組織的2人小組先遣隊並不會執行實地調查任務，現階段為瞭解中方政府的調查狀況及最新進度，外界不應對此次調查結果抱有希望。

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