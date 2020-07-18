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快訊／三倍券領取首周末　全台超過834萬人領券開心花

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▲民眾於超商領取紙本三倍券。（圖／記者張一中攝）

▲民眾於超商領取紙本三倍券。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（18）日為開放領取實體券第四天，依據經濟部統計，截至今天上午11時為止，全台申購已突破1486萬3689人次，已有超過834萬人完成紙本領券；官員觀察，在三倍券上路的第一個周末，有不少民眾在出遊前到郵局、超商領券，開心出門消費。

依據經濟部統計，目前全台申購三倍券的民眾，透過官網預購者有53萬3557人，選擇四大超商預購者有981萬3853人；至於數位綁定共173萬9057人，含信用卡116萬4115人，電子票證23萬3250人，行動支付34萬1692人。

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▲經濟部長王美花（圖右）與「美妝界經濟部長」網紅徐琁合體代言振興三倍券數位綁定。（圖／經濟部提供）

▲經濟部長王美花（圖右）與「美妝界經濟部長」網紅徐琁合體代言振興三倍券數位綁定。（圖／經濟部提供）

在領券統計方面，目前累積領取紙本券的民眾已突破834萬5549人，其中郵局售出277萬7222份、556萬8327人選擇在超商超市取券。

根據中華郵政規劃，今天身分證字號末碼單、雙號者都可購買，原本282家週六有營業的郵局，營業時間將調整為上午9時至下午5時，其中上午9時至中午12時除維持原營業項目外，也提供申購振興三倍券服務，中午12時後則專門申購振興三倍券。

原本987間週六未營業郵局，全天也專門提供申購振興三倍券，除了琉球郵局及南澳郵局的營業時間為上午8時至下午4時外，其餘的營業時間為上午9時至下午5時，其中只有1到2人的郵局中午將休息1小時。

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