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70歲阿嬤體力猛！染病「吃退燒藥」繼續嗨6天5夜...害濟州島4人確診

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▲▼首爾70多歲嬤發燒後繼續在濟州島嗨6天5夜，害當地4名居民感染。（圖／CFP）

▲首爾70多歲嬤發燒後繼續在濟州島玩6天5夜，害當地4名居民感染。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾70多歲阿嬤體力異常驚人！即便染上新冠肺炎（COVID-19）後發燒，只要服用退燒藥，照樣能夠一尾活龍，到濟州島享受三溫暖、吃黑豬肉，嗨玩6天5夜，全程未配戴口罩。只是如此無知的行為，卻害得濟州島至少4名當地人確診，目前同班機旅客皆在自家隔離中。

綜合韓媒報導，該名來自首爾市廣津區的70多歲阿嬤A某（廣津區案20）9日下午2時40分從金浦機場搭成濟州航空「7C121」班機，下午3時30分飛抵濟州島，之後依序到訪位在濟州市翰林邑的濱海桑拿（해빈사우나）與多情茶坊（정다운사랑방），該桑拿與茶坊分別由A某的女兒與妹妹經營。

根據疫調結果，A某11日開始出現盜汗、咳嗽、發燒等疑似症狀；13日仍再度到訪濱海桑拿與多情茶坊，服用家人拿來的退燒藥後，晚間6時30分到訪餐廳「黑豚本家」（흑돈본가）享用濟州島名產黑豬肉，其間雖搭乘家人的轎車旅行，全程卻未配戴口罩，14日搭機回首爾後，16日確診。

濟州島防疫當局17日表示，A某搭機回首爾後，16日下午7時A某的女兒與妹妹、當地員工等4人相繼確診。目前已先在濟州翰林邑綜合運動場設置臨時療所，替附近居民實施篩檢，而鄰近5所幼稚園、9所小學與國高中暫時停止到校上課，翰林民俗5日傳統市場也採取緊急關閉措施。

包含40名同班機旅客，A某在濟州島的接觸者達100人。

▲▼濟州島風景怡人，是南韓人的旅遊勝地。（圖／CFP）

▲濟州島風景怡人，是南韓人的旅遊勝地。（圖／CFP）

濟州道知事元喜龍（원희룡）對此表示，「廣津區確診者（指A某）在首爾與其他確診者接觸，卻被排除在居家隔離者管理名單之外，顯見若忽視其中一個環節，便會出現大問題」；同時警告，「明知自己有疑似症狀，還硬要到濟州島旅遊，不乖乖戴口罩、不遵守防疫守則；假若確診，本道一定會追究相關責任。」

先前也曾傳出首爾江南區染疫母女前往濟州島旅遊的案例，讓濟州道政府氣得提出民事訴訟。

據悉，濟州島是南韓國內最大的旅遊與避暑勝地，過去顛峰時，夏季的每日訪客數達3萬多人。然而今年全球爆發新冠肺炎，各國政府皆嚴守國境，導致不少韓國人只能到濟州島享受旅遊樂趣、過過乾癮，不過此舉卻會造成濟州島防疫上出現破口。

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