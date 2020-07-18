替性侵犯「化學去勢」！6旬阿嬤當「劊子手」不手軟：在做正確的事

▲瑪娜恩對自己是性侵犯「劊子手」工作感到自豪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

哈薩克68歲護理師瑪娜恩可(Zoya Manaenko)外表是個普通慈祥奶奶，但其實她還有個讓人意想不到的真實身分，便是負責化學去勢性侵犯的「劊子手」之一，而她也對自己的特殊工作感到非常驕傲，直言「這是正確的事」，也希望性侵犯在被去勢後能好好反省自己。

據《太陽報》報導，哈薩克自2018年通過化學去勢法案，針對曾性侵兒童的戀童癖強姦犯進行閹割，而已從事護理工作35年的瑪娜恩可也因精湛的注射技術，成為「劊子手」的一員。她表示，所有受刑人都施打前都必須簽署同意書，而化學去勢的藥物相比其他更加油膩，因此需要更緩慢地注射，且施打的部位會挑選在臀部肌肉，避免打到血管裡，「通常每12天就會有一次任務，我會向病人說明由我負責注射，但無論他是否喜歡，我都會完成去勢的工作。」

▲現在生活中常有戀童癖者犯案，導致無辜的孩童留下一輩子陰影。（示意圖／取自Pakutaso）

經過多次注射後，受刑人便會完全喪失性慾。瑪娜恩可神態平靜的說，「我希望這些人往後好好反省自己的作為，知道失去性慾後，不能再傷害任何人，出獄以後不再犯，離所有孩子越遠越好，讓去勢成為他們的教訓。」她補充表示，化學去勢是正義之舉，受刑人的性侵兒童的暴行必須制止，而這正是法律所允許的懲戒。

她表示，過去只能從電影中看到戀童癖，但如今在現實生活中卻十分常見，性侵兒童的案件頻傳，因而支持化學去勢，「所有潛在的犯罪份子都該了解這項刑罰，或許會阻止他們犯下不可饒恕的罪過，包含英國和其他西方國家都應該效法我們才對。」