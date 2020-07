10歲童闖銀行「30秒偷走40萬」開溜！現場竟沒人發現...警：有共犯

▲印度盧比。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

印度中央邦15日發生一宗令人震驚的盜竊案,一名只有10歲的男孩竟然趁銀行繁忙時間,在短短的30秒內就從銀行櫃檯內拿走近百萬印度盧比(約新台幣40萬元),直到男孩走到門口準備離開時,警報突然響起,銀行的保安人員才趕緊去追趕男孩,不過並沒有追上。

綜合外媒報導,15日上午11點左右正值銀行高峰期,一名明顯有受過訓練的10歲男孩獨自走進中央邦一間銀行,冷靜地走向收銀員的櫃檯(未封閉的),伸手將兩大疊鈔票取走並放入懷中,一路上沒有任何人發現,也沒有任何人攔截他,這一盜竊過程僅僅用了30秒的時間。

Yet another bizarre bank theft: 10-year-old dressed in rags, walks into a cooperative bank, steals Rs 10 lakhs in just 30 seconds.https://t.co/wlVnMPpa12