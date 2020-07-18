大同二大市場派搶開股東臨時會　經濟部處理原則曝光

▲大同公司爆發經營權之爭，二大市場派已向經濟部遞件申請召開臨時股東會。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大同公司經營權之爭持續延燒，二大市場派打算各開各的股東臨時會，經濟部表示已接獲王光祥派以公司法第173條第4項遞件申請，後續將行文予大同公司回應，由於欣同林宏信派遞件時間較早，循往例可望優先被准許。

對於這件各界關注的經營權之爭，經濟部長王美花表示，經濟部的原則就是一切依照公司法來處理，而經濟部本月9日駁回大同新董事的變更登記後，公司派可重新召開股東會，其次權益受損害的股東亦可主張召開臨時股東會，若過期而不改選，主管機關不排除依據公司法第195條，要求大同改選董事。

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▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部官員表示，由於二大市場派遞件申請召開臨時股東會的法源，均為公司法第173條第4項規定，依照往例，如果兩案申請均使用同樣的理由與相同法條，經濟部會按遞件先後通過，而且只會准許一案。

市場派代表之一欣同投資顧問董事長林宏信日前表示，新大同和欣同8日依公司法第173條第4項規定，以持股3%以上股東身分，向經濟部遞件申請召開股臨會並改選董事，希望經濟部儘速同意。

另一市場派主力、三圓建設董事長王光祥亦於本周向經濟部提出召集股臨會。他在日前曾強調可掌握過半股權，希望有一場「公平公開透明」的股東會。他並表示，針對大同董事長林郭文艷在6月30日股東會當日作為，將提供證據給地檢署。

依據公司法第173條第4項規定，董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，得由持有已發行股份總數3%以上股份之股東，報經主管機關許可，自行召集。

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