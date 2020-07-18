10歲弟「夜遊工地墜大洞」慘死！她見嬌小身軀被拖出…崩潰哭吼喚不回愛兒

記者詹雅婷／綜合報導

英國蘇格蘭16日晚間一名10歲男童遇上死劫，他與朋友外出玩耍時，意外墜入住家周邊工地大洞，最終傷重不治。死者母親在得知意外發生的當下，立刻直奔現場，就在看到寶貝兒子從洞裡被拉出來的那一刻，她的情緒瞬間崩潰，哭得歇斯底里。

綜合太陽報、鏡報報導，這起悲劇就發生在蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）附近，當日晚間近10時左右，5名男孩在街頭吼叫呼救引起街訪鄰居的注意，這才讓外界知曉年僅10歲的謝伊瑞安（Shea Ryan）墜落工地大洞一事。據悉，工地該處大洞為排水道，周邊設立多個「危險深溝」的警示標誌。

▲英國10歲男童謝伊瑞安墜落工地大洞，送醫不治。（圖／翻攝自募資網站GOFUNDME）

警方獲報後趕抵現場進行緊急處置，2名員警隨即跳進洞內，經過數分鐘後，把生命跡象微弱的謝伊瑞安拖出來，並試著讓他醒過來；與此同時，孩子母親在不遠處哭紅雙眼，不斷在洞口處來回走動、哭得歇斯底里，更有另名男子喊著「孩子加油」、「你要熬過這一關」。只不過，這一切都已經來不及，謝伊瑞安在送醫後不久過世。

英國多家媒體已刊出該名男童生前照片，可見他一名開朗愛笑的孩子，且深受社區喜愛。消息傳出後，許多人也在工地周邊的圍欄噴上哀悼語句，並在網路上留言，「我會愛你直到永遠，給永遠10歲的你」、「願你安息」。

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