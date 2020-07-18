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末日審判來臨！古蘭經預言「12主象徵77副象徵」出現　2020年接近人類毀滅

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▲▼ 可蘭經。（圖／翻攝whyislam.org）

▲ 可蘭經。（圖／翻攝whyislam.org）

記者陳亭伃／綜合報導

2020年原是讓許多人期盼的年份，不僅數字上具有特別意義，也是許多國際盛事搶辦的年份。未料2019年12月底自中國爆發的新冠肺炎，感染速度驚人，讓全球確診人數6個多月急飆1400多萬人，經濟貿易、觀光旅遊紛紛重創，死亡人數突破60萬。在9世紀的可蘭經（古蘭經）中就曾預言「末日審判」的到來，其中就包括瘟疫疾病與科技發達。

根據英國《每日星報》報導，1400年前（約9世紀）的可蘭經中，紀載到世界末日的到來，當時會出現「末日審判」，而在審判日之前會出現12個主要標誌象徵與77個次標誌象徵，如今可蘭經的專家推斷，科技的進步與新冠病毒的出現，可能都屬於其中一部分。

可蘭經研究學者布哈里（Sahih Bukhari）與薩希（Sahih Islamic）認為，可蘭經內的「標誌」幾乎都符合著目前在世界各地發生的事情，報導也列出符合標誌的範例。可蘭經內中提到的末日審判內容，包括一場大瘟疫的「出現」標誌，在疫情爆發初期，沙烏地阿拉伯與伊朗的神職人員就曾憂心表示，「這是一個末日信號」；新冠肺炎更是造成全球60萬人死亡、各國經貿體系、民生生活的停滯。

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新冠疫情被視為末日來臨的主要跡象。（圖／路透社）

另外包括，「短時間的跨越」象徵了科技的迅速進步，如特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）成立第一間民營「進入太空的公司」，且用高速飛行器可以讓乘客在太空中飛行，可蘭經預言就曾指出，這樣的技術反容易帶來「末日的臨近」。

布拉里與薩希也指出，「時間過得更快」也是標誌的暗喻之一。如今人類沉溺在高科技、社群網絡之中，時間不斷的流逝，好像比早期還要快速，審判日中的「次標誌」之一就暗示時間將會很快過去。另外，布拉里也指出「權力與權威」的錯誤也可能帶來末日臨近。

在次要標誌中「貪婪與權力」則對應到人們不斷競爭著「高樓層」建築物，從2010年台灣的101大樓、2012年則由英國定替，至今強權都會靠著「高樓層建築物」展現地位與權力。

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