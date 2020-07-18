國內零確診！北韓完成新冠肺炎「疫苗研發」...將進行人體臨床實驗

▲北韓宣稱，已完成新冠病毒疫苗研發，目前正投入臨床實驗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著印度成為世界第三個新冠肺炎（COVID-19）累計確診者破百萬的國家，疫苗開發工作迫在眉睫。北韓（朝鮮）官方今（18）日公開消息，表示已經完成疫苗研發的相關工作，將投入臨床實驗。不過顧及到北韓的醫療水準，成功與否仍是未知數。

根據《韓聯社》，北韓內閣機關「國家科學技術委員會」在網站《未來》（미래）發表一篇以「研發新型冠狀病毒候選疫苗」為題的文章，宣佈即將投入臨床實驗。

內文表示，醫學研究院醫學生物學研究所研發的候選疫苗，是利用血管收縮素轉化酶2（以下稱ACE2）研發而成。新冠病毒在入侵宿主細胞時，會透過表面上的棘蛋白（spike protein）與宿主細胞表面的ACE2受體產生作用，疫苗便是以棘蛋白的基因序列為基礎研發而成。

內文補充，已透過動物實驗確認候選疫苗的安全性與免疫原性，從7月起開始投入臨床實驗；不過由於北韓境內目前仍無確診患者，因此是否投入第三期臨床實驗，尚在討論中。

▲北韓宣稱國內「零確診」。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》分析，北韓由於境內缺乏防疫與篩檢等醫療物資，今年初便從俄羅斯、瑞士等國獲取篩檢試劑與消毒劑；至於北韓是否能順利完成疫苗研發、臨床實驗，則須考慮北韓的醫療水準與財政狀況，因此仍是未知數。

至於南韓則已於15日開始疫苗的臨床實驗。根據《朝鮮日報》，首爾大學醫院15日上午9時，已讓受驗者完成接種美國生技公司Inovio所研發的候選疫苗「INO-4800」。

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