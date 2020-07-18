俄羅斯「完成全球首例疫苗人體試驗」　美、加、英怒爆：駭客掃各國資料才完成！

▲俄羅斯獨步全球，搶先完成人體試驗。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球造成1400萬餘人確診，至今尚未有有效疫苗與藥物控制，各國醫學機構無不絞盡腦汁研究，部分疫苗開發也進入臨床試驗。俄羅斯13日傳出謝切諾夫戴學已經完成「世界上首個新冠疫苗人體測試」，過程約花一個月的時間，然而就在消息公開後，英國、美國、加拿大皆出面指控，俄羅斯間諜這段時間竊取多國疫苗研究資料。

綜合外媒報導，俄羅斯轉化醫學與生物技術研究所所長塔拉索夫（Vadim Tarasov）在訪問中提到，衛生部於6月16日批准新冠疫苗對於志願者的臨床試驗，時隔約一個月，謝切諾夫大學已經成功完成世上首例新冠疫苗人體試驗，而疫苗由莫斯科流行病研究所中心開發。

據悉，謝切諾夫大學第一批有18名志願者在上月18日接種疫苗，本月15日出院，第二批20名志願者上月23日接種疫苗、本月20日出院，試驗過程中志願者刻意在能感染新冠病毒的環境中，來測試疫苗對於病毒抵抗的狀態，謝切諾夫大學藥物臨床研究中心的負責人兼首席研究員斯莫利亞爾丘克（Elena Smolyarchuk）表示，「該階段試驗完成，這批候選疫苗是安全且有效」。

然而面對俄羅斯傳出的捷報，美國、英國、加拿大不以為然，更指控俄羅斯間諜過去6個多月不斷竊取各國的疫苗機構資料，協助自己國家更快速開發疫苗，英國國家網路安全中心（NCSC）表示，這些駭客幾乎肯定就是俄羅斯的情報單位。

俄羅斯克里姆林宮隨即否認。但專家認為，俄羅斯間諜會執勤此項目，都在意料之中。

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