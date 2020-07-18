成年禮變葬禮！她滿18歲跳傘慶祝　「跳下驚覺傘壞」爸媽親睹高空墜落…摔成碎屍

▲吉安娜出發跳傘前最後一張照片。（圖／翻攝自臉書@Bridgette Sands Triplicata）

記者陳亭伃／綜合報導

又到暑假，不少畢業的社會新鮮人都會帶著家人的祝福準備踏入社會。美國喬治亞州一名剛滿18歲的高中畢業生，親友為了幫她慶祝「長大」，決定安排一場跳傘來紀念，未料卻在半空中時，傘卻故障無法打開，在地面上的父母親眼看著女兒筆直墜落，當場情緒崩潰。

根據英國《鏡報》報導，吉安娜（Jeanna Triplicata）日前迎來美好的18歲，家人為了替她慶祝畢業與長大，決定一起到喬治亞一處跳傘機構留下美好的回憶。吉安娜當時與35歲經驗豐富的教練艾斯波西托（Nick Esposito）一起從飛機一躍而下。

就在進入到規定的拉傘領域時，吉安娜的父母、兄弟姊妹都在地面上等待她降落，卻發現吉安娜與教練的傘並沒有打開，且速度開始失控墜落。直到接近地面時，兩人的緊急降落傘才打開，但已為時已晚、無法減輕壓力，兩人筆直墜落後當場摔死。

吉安娜的父親Joey Triplicata難過表示，「原本大家都很期待她下來的分享，但現在一切都變了，她的下半輩子都沒有了，讓我們非常痛苦」。當地警方表示，艾斯波西托是一名相當有經驗的跳傘運動員，傘的問題比較大，基本上技術上不會有問題。

回憶起女兒跳傘的當下，吉安娜的家人在發現兩人墜落後，立刻通報警消，並開始找人，最後卻傳出不幸的消息。目前跳傘機構已與吉安娜的家人進行溝通與善後。

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