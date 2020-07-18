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未婚夫動用共同婚禮金…一夕花光23萬打電動　「最強小三」送來她崩潰

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▲▼打電動,電動,電玩,遊戲。（圖／CFP）

▲未婚夫沉迷電玩。（示意圖，非當事人／CFP）

記者丁維瑀／綜合報導

國外一名女網友日前焦急徵詢眾人意見，原因是她與未婚夫去年12月訂婚後，兩人就共同存下8000美元（約台幣23.5萬元），打算未來用於婚禮與蜜月。然而她卻發現，另一半竟偷偷動用積蓄，全部花在打電動上，讓她生氣之餘也十分苦惱。

這名27歲的女網友先前在Reddit發文，她與25歲的未婚夫去年底訂婚，直到今年1月，兩人決定共同儲蓄，為婚禮與蜜月做準備，「6個月時間，我們存了約8000美元。」男方的朋友6月購入一台專門玩遊戲的電腦，他很心動，並問女方能不能也買，不斷懇求後，終於達成心願。

未婚夫為了要有最好的體驗，還買下舒適的桌椅與其他配備。當晚，女網友問他究竟花費多少，對方露出猶豫的神色，過了一陣子才坦承，他動用兩人共同存下的8000美元。

事實上，女方原本以為未婚夫是用自己的積蓄，她得知實情後與男方大吵一架。男方的回應則是「我很快就會賺回來！」可是女方對這段感情的信心已經破碎。

▲▼打電動,電動,電玩,遊戲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女方受不了未婚夫把全部時間給了遊戲。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

更糟糕的是，女網友注意到，未婚夫買下桌機後，幾乎沒有從椅子站起身，長達2周時間只是一直玩遊戲，完全忘了未婚妻的存在。她抱怨，「他買電腦後，就不曾看著我的臉，唯一跟我說話的時候，是他餓了，要我幫他準備吃的或喝的。」

這名女子就像落入孤獨的黑洞，男方不再做任何家事，也不與她交流，甚至也不打理自己，不刷牙也不洗澡，作息混亂，桌機似乎成了最強小三，深深吸引他的注意力，「過去兩周，家事都是我在負責，獨自一人去做這些變得越來越困難。」

「坦白說，我覺得我像是他的服務生。」女網友感覺非常孤單，此外，男方基本上應該在家工作，桌機送達後，他連手機都不看，也不關心職務，「現在我真擔心他會失業。」

「說真的，我不知道能做什麼，我想燒了那台電腦。」女網友向網友們求助。對此，多數人都建議女方別再迎合男方，或許也可以考慮分手；也有人認為，8000美元的花費實在太龐大，好奇這名未婚夫到底還買了哪些東西。

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