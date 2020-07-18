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隔17年恢復死刑！美一周處決3囚　注射毒液後「血淹肺部」痛苦死法惹議

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▲印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄死刑室。（圖／路透）

▲美國聯邦政府時隔17年恢復死刑，本周已經處決3人。圖為印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄內的死刑室。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國聯邦政府時隔17年恢復死刑，本周五（17日）處決第三名死囚，愛荷華州的冰毒毒販亨肯（Dustin Lee Honken）殺害包括年幼兒童在內的5人，服刑多年以後，接受毒劑注射（Lethal Injection）伏法。但是，死刑存廢以及最新實施的「單劑毒液注射」都引發爭議。

綜合《路透社》、《美聯社》報導，52歲亨肯在印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄中，接受巴必妥酸鹽（barbiturate）注射之後，逐漸呼吸困難、短促，臉色蒼白，大約30分鐘以後，在美東時間17日下午4時36分被宣告死亡，留下遺言「聖母瑪利亞，為我祈禱吧」。司法部發言人庫佩克（Kerri Kupec）表示，處決是「公正的懲罰」。

亨肯的律師諾蘭（Shawn Nolan）表示，亨肯在獄中信仰天主教，懺悔贖罪，「政府沒有任何理由殺死他……他們想要殺死的那個亨肯早就消失了。他們今天殺死的是一個人，這個人原本可以利用餘生來幫助別人，進一步為自己贖罪。」

冰毒毒販亨肯1993年7月與女友強生（Angela Johnson）為了阻止作證，謀殺政府線人尼克森（Greg Nicholson）以及其不知情的女友鄧肯（Lori Duncan），還有鄧肯兩名年紀分別為10歲與6歲的小女兒，之後又殺害同行德格斯（Terry DeGeus），於2004年遭定罪。

▲印第安那州特雷霍特（Terre Haute）的聯邦監獄，民眾抗議死刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普上任以後推動恢復死刑，改採新的「單劑毒液注射」卻引發爭議。圖為印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄。（圖／達志影像／美聯社）

此前，47歲的李伊（Daniel Lewis Lee）與68歲的波爾基（Wesley Ira Purkey）分別於14日與16日伏法。繼亨肯之後，殺害10歲小女孩的尼爾森（Keith Nelson）預定8月28日處決。其他死囚的訴訟仍會在華盛頓地方法院進行，負責監督的法官楚特坎（Tanya Chutkan）去年至今已三度發布禁制令，延遲處決，但每次都被最高法院駁回。

總統川普上任後致力推動恢復死刑，其政府在這幾天執行的處決件數相當於過去57年的數量。但司法部時隔17年實施的新型「單劑毒液注射」，會讓囚犯死前肺部被血液淹沒，被批評造成不必要的痛苦，也違反憲法中禁止殘忍懲罰的規定。

▲印第安那州特雷霍特（Terre Haute）民眾抗議死刑。（圖／路透）

▲美國社會對於死刑存廢看法分歧。圖為特雷霍特（Terre Haute）抗議死刑的民眾。（圖／路透）

儘管最高法院保守派法官認為，單劑毒液注射符合憲法，但自由派法官指出，此改變所引發的問題遭到倉促駁回。法官布雷耶（Stephen Breyer）於16日表示，「我仍然相信著重新考慮死刑是否合憲的重要性」。

此外，受害者家屬的看法不一，也反映出美國社會對於死刑存廢意見分歧。李伊受害者的家屬請求川普取消處決。波爾基受害者的父親表示，處決終於讓悲傷得到一點解脫。鄧肯的家屬聲明，死刑提供了某種程度的正義，對於家人而言，這一切終於畫上句點。

美國公民自由聯盟（ACLU）死刑計畫主任斯塔布斯（Cassandra Stubbs）認為，美國正在經歷「真正的黑暗時期」，她與其他律師同聲批評法院「急於阻斷囚犯的法律權利」。

►時隔17年！美國恢復執行聯邦死刑　一周內已2死囚伏法

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