隔17年恢復死刑！美一周處決3囚　注射毒液後「血淹肺部」痛苦死法惹議

▲美國聯邦政府時隔17年恢復死刑,本周已經處決3人。圖為印第安那州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄內的死刑室。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國聯邦政府時隔17年恢復死刑,本周五(17日)處決第三名死囚,愛荷華州的冰毒毒販亨肯(Dustin Lee Honken)殺害包括年幼兒童在內的5人,服刑多年以後,接受毒劑注射(Lethal Injection)伏法。但是,死刑存廢以及最新實施的「單劑毒液注射」都引發爭議。

The US government executes Dustin Lee Honken, the third federal inmate to get the death penalty since the Trump administration revived the punishment after a 17-year hiatus https://t.co/sQZyKvYXLl pic.twitter.com/SReBis4R7j