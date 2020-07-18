隔17年恢復死刑！美一周處決3囚　注射毒液後「血淹肺部」痛苦死法惹議

▲美國聯邦政府時隔17年恢復死刑，本周已經處決3人。圖為印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄內的死刑室。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國聯邦政府時隔17年恢復死刑，本周五（17日）處決第三名死囚，愛荷華州的冰毒毒販亨肯（Dustin Lee Honken）殺害包括年幼兒童在內的5人，服刑多年以後，接受毒劑注射（Lethal Injection）伏法。但是，死刑存廢以及最新實施的「單劑毒液注射」都引發爭議。

The US government executes Dustin Lee Honken, the third federal inmate to get the death penalty since the Trump administration revived the punishment after a 17-year hiatus https://t.co/sQZyKvYXLl pic.twitter.com/SReBis4R7j — CNN Politics (@CNNPolitics) July 18, 2020

綜合《路透社》、《美聯社》報導，52歲亨肯在印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄中，接受巴必妥酸鹽（barbiturate）注射之後，逐漸呼吸困難、短促，臉色蒼白，大約30分鐘以後，在美東時間17日下午4時36分被宣告死亡，留下遺言「聖母瑪利亞，為我祈禱吧」。司法部發言人庫佩克（Kerri Kupec）表示，處決是「公正的懲罰」。

亨肯的律師諾蘭（Shawn Nolan）表示，亨肯在獄中信仰天主教，懺悔贖罪，「政府沒有任何理由殺死他……他們想要殺死的那個亨肯早就消失了。他們今天殺死的是一個人，這個人原本可以利用餘生來幫助別人，進一步為自己贖罪。」

冰毒毒販亨肯1993年7月與女友強生（Angela Johnson）為了阻止作證，謀殺政府線人尼克森（Greg Nicholson）以及其不知情的女友鄧肯（Lori Duncan），還有鄧肯兩名年紀分別為10歲與6歲的小女兒，之後又殺害同行德格斯（Terry DeGeus），於2004年遭定罪。

▲美國總統川普上任以後推動恢復死刑，改採新的「單劑毒液注射」卻引發爭議。圖為印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄。（圖／達志影像／美聯社）

此前，47歲的李伊（Daniel Lewis Lee）與68歲的波爾基（Wesley Ira Purkey）分別於14日與16日伏法。繼亨肯之後，殺害10歲小女孩的尼爾森（Keith Nelson）預定8月28日處決。其他死囚的訴訟仍會在華盛頓地方法院進行，負責監督的法官楚特坎（Tanya Chutkan）去年至今已三度發布禁制令，延遲處決，但每次都被最高法院駁回。

總統川普上任後致力推動恢復死刑，其政府在這幾天執行的處決件數相當於過去57年的數量。但司法部時隔17年實施的新型「單劑毒液注射」，會讓囚犯死前肺部被血液淹沒，被批評造成不必要的痛苦，也違反憲法中禁止殘忍懲罰的規定。

▲美國社會對於死刑存廢看法分歧。圖為特雷霍特（Terre Haute）抗議死刑的民眾。（圖／路透）

儘管最高法院保守派法官認為，單劑毒液注射符合憲法，但自由派法官指出，此改變所引發的問題遭到倉促駁回。法官布雷耶（Stephen Breyer）於16日表示，「我仍然相信著重新考慮死刑是否合憲的重要性」。

此外，受害者家屬的看法不一，也反映出美國社會對於死刑存廢意見分歧。李伊受害者的家屬請求川普取消處決。波爾基受害者的父親表示，處決終於讓悲傷得到一點解脫。鄧肯的家屬聲明，死刑提供了某種程度的正義，對於家人而言，這一切終於畫上句點。

美國公民自由聯盟（ACLU）死刑計畫主任斯塔布斯（Cassandra Stubbs）認為，美國正在經歷「真正的黑暗時期」，她與其他律師同聲批評法院「急於阻斷囚犯的法律權利」。

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