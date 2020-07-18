棉籤戳鼻腔底好痛苦！日本新檢測法「唾液就能測」　無症狀者也適用

▲新檢測法擴大使用後，有望提高邊境檢疫量能。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



日本政府為了減輕第一線醫療人員的負擔，6月初正式批准使用唾液為採樣樣本進行新冠肺炎檢測，然而當時僅開放於檢測「有出現發燒症狀」的病患，厚生勞動省17日宣布，經過測試，使用唾液的新檢測法也適用於無症狀患者，因此將檢測對象擴大至無症狀患者，未來也將普及至機場的檢疫所，有望藉此提高檢測量能。

日本原先使用的採檢方式是使用棉籤採集鼻腔深處黏液進行檢測，然而以棉籤插入鼻腔內部採集深處黏液容易引起噴嚏，造成採樣人員的感染風險，因此採樣人員必須配戴防護眼鏡，並穿上防護衣才能進行採檢。相較之下，以唾液作為採樣樣本的檢測方式，不但可以縮短檢測時間，還能降低第一線檢測人員的感染風險，對政府提升檢測量能而言，無疑是一大幫助。

▲東京17日單日新增293例確診，創下史上最高，恐將邁入第二波疫情高峰。（圖／路透）



根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省雖然在6月初就已經認可這項檢測法的實施，然而當時僅限於出現發燒等明確症狀的民眾使用，如今相關單位透過多次檢測，確定在無症狀患者身上，利用唾液檢測的結果與鼻腔深處黏液的結果相同，因此17日正式批准無症狀者也可透過此項方法檢查。



事實上，相關設備資源的有限，造成現階段擴充採檢體制的困難。但是如果改以唾液為檢測樣本，只需要請患者將唾液吐入容器內，除了採樣步驟外，後續的檢測方法沒有太大差異。如此一來，便可縮短檢測時間，提高檢測量能，未來有望普及使用於機場檢疫所，將有助於檢測體制的擴大。

另一方面，有人質疑，與鼻腔內黏液相比，唾液中的病毒量較少，精確度可能會受到影響，不過研究小組透過比較實驗後發現，如果在出現症狀的9天內進行檢測的話，判定結果不受影響。

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