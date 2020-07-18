疫情黑暗期！全球100小時狂飆100萬例　印度增3.5萬例成第3個百萬確診國

▲全球累計確診數首次在100小時之內激增100萬例。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合外電報導

新冠肺炎全球確診病例17日突破1400萬大關，並首次在100小時內暴增100萬例。自從中國1月初通報首起新冠肺炎病例，直到3個月後才達到100萬例確診，然而如今疫情肆虐，全球累計確診數僅花了4天，就從13日的1300萬激增至1400萬例。另一方面，印度單日新增近3.5萬例確診，累計確診數已突破百萬大關，成為全球第三個超過100萬人確診的國家，確診總人數僅次美國與巴西。



根據《路透社》報導，美國累計確診病例已經超過360萬人，從第一波感染中依舊可以看到每日新增確診人數持續攀升。美國當局16日通報單日新增確診超過7.7萬人，一舉超過瑞典至疫情爆發以來的7萬7281例累計確診數。

▲防疫與經濟發展如何兩全，成為各國政府的新課題。（圖／達志影像／美聯社）



在這樣嚴峻的情況下，全美對於戴口罩防疫的概念仍有很大的分歧。美國總統川普與他的支持者反對全力要求民眾戴口罩的做法，並呼籲應該盡快重返正常的經濟活動、重啟學校。



根據世界衛生組織統計，全球確診病例已經是每年嚴重流感病例的三倍。全球確診病例17日已超過1400萬人。不僅如此，疫情爆發後，全球確診病例首次在100小時內新增超過100萬例。中國1月初通報第一起新冠肺炎病例後，全球累計確診數花了整整3個月，才攀升至100萬例，如今疫情大規模肆虐，僅僅4天，累計確診人數便一路狂飆百萬例。

▲印度新冠肺炎確診人數飆升。（圖／路透）



根據BBC報導，印度17日新增近3.5萬例確診，累計確診病例已經來到100萬例，超過中國，成為全球第三個超過100萬人確診的國家，僅次於美國與巴西。印度1月通報了首起病例後，為了防止疫情持續擴大，當局在3月下令停止所有航班，而此舉也有效緩解確診病例飆升。



然而長達2個月的禁飛期，卻對當地造成毀滅性的經濟損失，因此印度在6月底解封，與此同時也增加檢測機制，導致確診數持續飆升，其中首都圈疫情最為嚴重。即便目前首都圈的病例有所下降，但印度其他地區的確診數仍在上升當中。目前印度西部的馬哈拉施特拉邦仍是疫情的最大熱點，在所有邦中確診數最高，已經超過28萬例。而位於南部的卡纳塔卡邦、安得拉邦和東部的比哈爾邦、西孟加拉邦每日新增病例迅速飆升，恐將成為下一波疫情熱點。



相較於印度持續狂飆的確診數字，當地的死亡率卻異常地低，目前的累計死亡人數位居全球第八，與確診病例數相比，有極大差距。因此，大部分的專家認為，印度的新冠肺炎死亡率可能被低估，

此外，印度除了面臨嚴峻的疫情外，近日更飽受洪水摧殘。印度每年6月至9月南亞地區受到季風的影響，經常造成連續性的劇烈降雨，傳出嚴重災情。如今，洪水已造成印度阿薩姆省（Assam）、比哈省（Bihar）、加爾克漢德省（Jharkhand）等地至少10人死亡，超過70人受傷，迫使將近百萬人到臨時庇護所避難。

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