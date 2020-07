姪女新書狂賣95萬本！堅稱「總統心理受創」只會更糟　川普開嗆

▲川普姪女瑪莉發行新書,揭露她認為的家族真實面貌。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普的姪女瑪莉(Mary Trump)近日發行新書,14日開賣第一天就售出95萬本。她受訪時還說,川普不會變得更好,毫無疑問,只會變得更糟。川普沉默一段時間後,17日則回嗆瑪莉「一團糟」,寫出不真實的東西。

瑪莉17日接受CNN採訪時表示,考量到川普的成長經歷與父母的關係,他在心理方面受創嚴重,因此也影響到他治理國家的能力,「他不會好轉,毫無疑問會變得更糟。」她認為,川普某方面來說知道自己在做什麼,他在疫情期間不戴口罩,並非反對科學,而是為了編出自己更喜歡的故事,選擇忽略事實。

川普17日則打破短暫沉默,聲稱他很少見到瑪莉,其實根本不瞭解他,寫的東西不真實。在一連串貼文中,他還說瑪莉違背保密協義,批評他的父母,長輩受不了她。

▲美國總統川普被寫進書中,不利於他競選。(圖/路透)

事實上,近期除了瑪莉出書,白宮前國安顧問波頓(John Bolton)先前也發表他任職期間的回憶錄,對於尋求2020連任之路的川普都是打擊。川普17日嘲諷,他就像圖書俱樂部的終極會員,波頓則是卑劣的笨蛋,「關於我的書有很多本,有好有壞,無論開心或難過的,未來還會有更多!」

《永不滿足:我的家族如何製造出了世界上最危險的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)由瑪莉撰寫,出書後接受多場訪問。她還爆料,川普曾說出「N開頭」的單字。

"Donald is a psychologically deeply damaged man, based on his upbringing and the situation with his parents," warns President Trump's niece, Mary, who is a psychologist. "He is not going to get better, and he is, without question, going to get worse." https://t.co/UvwzWfScKH pic.twitter.com/yNSdZmTirs