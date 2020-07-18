姪女新書狂賣95萬本！堅稱「總統心理受創」只會更糟　川普開嗆

▲川普姪女瑪莉發行新書，揭露她認為的家族真實面貌。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普的姪女瑪莉（Mary Trump）近日發行新書，14日開賣第一天就售出95萬本。她受訪時還說，川普不會變得更好，毫無疑問，只會變得更糟。川普沉默一段時間後，17日則回嗆瑪莉「一團糟」，寫出不真實的東西。

瑪莉17日接受CNN採訪時表示，考量到川普的成長經歷與父母的關係，他在心理方面受創嚴重，因此也影響到他治理國家的能力，「他不會好轉，毫無疑問會變得更糟。」她認為，川普某方面來說知道自己在做什麼，他在疫情期間不戴口罩，並非反對科學，而是為了編出自己更喜歡的故事，選擇忽略事實。

川普17日則打破短暫沉默，聲稱他很少見到瑪莉，其實根本不瞭解他，寫的東西不真實。在一連串貼文中，他還說瑪莉違背保密協義，批評他的父母，長輩受不了她。

▲美國總統川普被寫進書中，不利於他競選。（圖／路透）

事實上，近期除了瑪莉出書，白宮前國安顧問波頓（John Bolton）先前也發表他任職期間的回憶錄，對於尋求2020連任之路的川普都是打擊。川普17日嘲諷，他就像圖書俱樂部的終極會員，波頓則是卑劣的笨蛋，「關於我的書有很多本，有好有壞，無論開心或難過的，未來還會有更多！」

《永不滿足：我的家族如何製造出了世界上最危險的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man）由瑪莉撰寫，出書後接受多場訪問。她還爆料，川普曾說出「N開頭」的單字。

"Donald is a psychologically deeply damaged man, based on his upbringing and the situation with his parents," warns President Trump's niece, Mary, who is a psychologist. "He is not going to get better, and he is, without question, going to get worse." https://t.co/UvwzWfScKH pic.twitter.com/yNSdZmTirs — CNN (@CNN) July 18, 2020

白宮否認川普使用種族主義言論，也不認同瑪莉書中的內容。

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