白宮去年9月就被警告「疫情災難恐奪50萬人命」　川普仍拒下令全民戴口罩

▲美國總統川普的連任之路受到疫情重創。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國17日通報單日確診數超過7萬，刷下自疫情爆發來的新高。然而，總統川普仍誓言，不會強制國民戴口罩，人們應該保有「一定的自由」。另一方面，川普的防疫舉措引發各界質疑同時，前經濟顧問菲利普森（Todas Philipson）爆料，白宮早在去年9月就被警告，要注意潛在的大流行疾病。

此前，美國傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）認為，各州與地方領導應盡可能要求民眾戴上口罩，這個舉措非常重要。川普多次不戴口罩被媒體拍照，11日首度在公共場合戴上黑色口罩。但他17日接受《福斯新聞》採訪，又回到一開始的立場。

川普表示，他並不認同要強制全美國民戴口罩，人們應該有一定的自由。事實上，戴或不戴，在美國已成為政治問題。如今多數州病例激增，共和黨籍喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）就敦促民眾，接下來1個月應戴上口罩。

▲川普罕見戴上口罩。（圖／路透）

回首過往，川普曾多次堅稱，無人可預知或能預防新冠肺炎（COVID-19）爆發。不過CNN報導，曾擔任白宮經濟顧問委員會代理會長的菲利普森17日表示，早在新冠病毒在美國有已知病例的前3個月，他的團隊就通知川普政府，有關疫情爆發的危險性。

菲利普森於經濟顧問委員會（CEA）任職3年，今年6月因為教書考量而辭職。《華爾街日報》指出，他在離任前不到1個月表示自己確診新冠肺炎。

據報導，菲利普森共同撰寫與發表的CEA報告，內容評估大流行疾病的影響性，警告疫情可能讓多達50萬美國人民死亡，並造成美國經濟損失3.79兆美元。這份41頁報告去年9月就呈交給白宮高級官員。

另一方面，白宮不願讓美國疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）與其他官員於下周作證，討論是否讓學生復課。白宮官員說明，雷德菲爾德在過去3個月至少作證4次，「我們需要我們的醫師專心應對大流行。」

美國至今總共通報364萬1417例確診、13萬9175人死亡。

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