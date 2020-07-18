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首爾市長超淫「歡樂組」曝光！女秘書量血壓「幫拿內褲」：讓寶貝量好爽

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▲▼已故首爾市長朴元淳與夫人姜蘭熙（강난희，音譯）（圖／CFP）

▲已故首爾市長朴元淳與夫人姜蘭熙（강난희，音譯）。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市長朴元淳因性騷醜聞輕生後，市府15日召開記者會表示，會與民間專業人士成立小組調查真相，並協助受害女秘書重回日常生活；然而目前正協助受害女秘書對世人揭發真相的公民團體「韓國女性熱線」與「韓國性暴力諮詢所」16日發表相關立場，追加爆料朴元淳生前醜態。

女秘書委託辯護律師金在蓮（김재련）代為表示，不僅曾遭朴元淳以變態口吻說要「呼呼」、親吻瘀傷的膝蓋，每天早晚還要幫朴元淳量血壓，甚至在朴元淳結束馬拉松等運動後，還要幫忙拿內衣褲到市長室浴室供換洗，不排除被迫目睹朴元淳洗澡過程！

根據2公民團體所提供的書面資料，其實長期受市長性騷所擾的女秘書，早已於2016年1月起提出人事異動要求，然而卻被朴元淳怒斥，以「秘書室不適用升遷規定」為由拒絕簽名而屢屢受挫，直到該年7月才成功被調至別的部門。

不料今年2月女秘書卻仍接到重回市長秘書崗位之請託，儘管以「可能會承受性騷醜聞」的理由婉拒，人事部門卻未洞察出事態嚴重性。

▲▼首爾市長朴元淳清生前留下遺書，「我走了，大家再見」。（圖／CFP）

▲首爾市長朴元淳清生前留下遺書，「我走了，大家再見」。（圖／CFP）

朴元淳以健康檢查為由，向被害女秘書要求早晚各幫量1次血壓；儘管女秘書曾表示「那應該是家人或醫療團隊負責的工作」，最後卻仍被視為女秘書應該履行的業務。

朴元淳甚至當場出言性騷擾女秘書，「寶貝（자기，指被害女秘書）幫我量的話，血壓會比較高，這樣才會對健康檢查記錄比較不好。」

書面資料指出，朴元淳在練習馬拉松賽跑時，曾以女秘書到場會讓成績變更好等理由，要求對方周末凌晨出門跟跑。

朴元淳結束運動後回到市長室洗澡，女秘書也要緊跟其後，將衣櫃裡的內衣和內褲放至附近；等到洗完澡後，還得用夾子將市長換下的運動服、內褲，夾入塑膠袋中，之後寄到市長家。

甚至朴元淳在市長室內的寢室午睡時，時間一到，女秘書還得進寢室喚醒朴元淳。首爾市府其他人員更表示，「讓女秘書去叫醒市長，這樣市長心情才不會太糟。」

2公民團體加碼爆料，女秘書向警方遞出訴狀，並委託辯護律師代為召開記者會後，仍受到不少現職與前任市府高階公務員、政務輔佐官等人情緒勒索，不堪其擾。

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