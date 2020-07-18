德國「藍波」1人奪4警配槍　遁入森林逃亡…陸空搜捕5天抓不到

▲德國警在奧佩瑙地區圍捕襲警奪槍男子。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

德國一名綽號「藍波」（Rambo）的無業遊民男子，周日（12日）突然襲擊4名警察奪槍，隨後逃往德國西南部奧佩瑙（Oppenau）附近的茂密森林中藏匿。警方一連五天出動精英特警、直升機、熱探測儀和警犬，至今仍未發現其行蹤。

綜合外媒報導，根據警方發出的通緝令，涉案男子名叫勞許（Yves Rausch），外表光頭，戴著眼鏡，留著一搓山羊鬍。警方在通緝令中提到，勞許有槍枝犯罪前科，曾經入監服刑，對公眾有危險。

據悉，勞許原本曾和母親一同租屋同居，但去年被趕出公寓後，原本暫住在姑媽住處，隨後又轉往森林中定居。警方表示，4名警員12日在森林邊緣一間小屋內找到穿著迷彩服的勞許，勞許原本表現出願意合作的態度，未料竟突然拔出手槍，威脅4名警員交配槍，隨後逃逸無蹤。

勞許的母親表示，自從兒子逃亡後就不曾與他聯繫，但稱上周曾在當地市場和他一起喝咖啡，當時兒子看起來「完全正常」。勞許的母親坦言，兒子喜歡獨來獨往，自己也很少與他碰面。

案發之後，德國警方出動約200名警力參與搜索，但由於當地地形崎嶇、森林茂密，至今仍無法掌握勞許的行蹤。當地媒體聲稱，勞許擅長野外求生，單靠野菜、昆蟲、山泉水就可以生存，也有可能趁夜溜到附近農場偷竊食物。

勞許的母親則懇求警方撤回搜索行動，聲稱兒子「一兩天之後就會自己離開森林了」。

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