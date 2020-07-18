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高加索砲戰至少17死…亞塞拜然警告若水庫被炸　「就攻擊亞美尼亞核電廠」

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▲▼部署在前線的亞美尼亞士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲部署在前線的亞美尼亞士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

高加索國家亞塞拜然和亞美尼亞自12日起爆發軍事衝突，至今已造成雙方至少17人死亡；兩國16日相互指責對方砲擊村莊和軍事據點，破壞脆弱的停火協議。亞塞拜然國防部發出聲明警告，如果亞美尼亞對境內水庫發動攻擊，亞塞拜然也會報復性攻擊核電廠。

亞塞拜然國防部發言人達吉赫里（Vagif Dargyakhly）透過聲明說，「亞美尼亞方面不要忘了，我軍擁有先進飛彈系統，能夠對核電廠進行精準打擊，這對亞美尼亞而言將是場巨大悲劇。」

亞美尼亞外交部則譴責亞塞拜然的威脅是意圖「種族滅絕」。亞美尼亞軍方發言人霍夫漢尼斯揚（Artsrun Hovhannisyan）則強調，亞美尼亞從未威脅打擊亞塞拜然民用設施。

據悉，亞美尼亞美卓（Metsamor）核電廠是高加索地區唯一一座核能發電廠，距離該國首都葉里溫僅30公里左右，一旦遇襲勢必將引發嚴重危機。另一方面，由於高加索地區為裏海石油和天然氣輸送至全球市場的唯一走廊，當地區域不穩定立刻受到國際關注。

一直以來，亞塞拜然與亞美尼亞的主要衝突點在於納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno Karabakh），當地雖然位於亞塞拜然境內，但主體民族為亞美尼亞人；1991年蘇聯解體後，高加索地區陷入權力真空，納戈爾諾-卡拉巴赫地區也曾趁亂宣布獨立，儘管亞塞拜然和亞美尼亞於1994年達成停火協議，但雙方仍經常指責對方襲擊邊境。

不過，此次最新爆發衝突的位置在亞美尼亞東北部的塔武什地區（Tavush），距離納戈爾諾-卡拉巴赫地區約300公里遠。亞塞拜然宣稱有12名軍人和1位平民死亡，亞美尼亞則聲稱損失4名士兵，另有20人受傷，是當地自2016年以來爆發最嚴重衝突。

亞美尼亞外交部發言人斯捷潘揚（Shushan Stepanyan）指責，亞塞拜然軍方重砲轟擊塔武什地區多個村莊；亞塞拜然國防部駁斥此說法，並指責對方16日清晨用大口徑武器轟擊多個軍事據點。另外，雙方均對外宣稱擊斃數十名敵方士兵，但此說法無法獲得證實。

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