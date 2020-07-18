研究：A片看太多，GG真的會GG！成癮越深越難「舉」

▲日本AV女優椎名空、吉川愛美等人來台參加「TRE台北國際成人展」時的畫面。(圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

一項針對歐洲男性所作的調查顯示：經常觀看色情內容(主要是指A片)的人，的確會對他在現實世界的性生活產生負面影響。當中三分之一的受訪者表示，觀看色情內容比「真刀真槍」的性行為更刺激。研究人員認為，男人在網路上觀看色情內容的多寡，跟他們在床上表現的好壞的確存在著密切的關係。

一項在丹麥和比利時進行、透過社群媒體，海報和傳單進行的問卷調查，詢問了男士們在網路上觀看色情內容的狀況。 有3267名男性回答了問卷上的118個問題，他們承認在網上觀看過很多的色情內容。

來自安特衛普大學的首席研究員德溫(Gunter de Win)教授說：「我們發現答案的Range很大。在我們的樣本中，一項針對歐洲男性的調查顯示，經常觀看色情內容，對他們在現實世界的性生活有負面影響。」

從獲得的樣本中可以發現，男人觀看色情內容的數量很大，總平均每周大約70分鐘，通常每次觀看時間為5至15分鐘，但有些人看得很少，而另外一些卻看得很多很多。

但看太多的確賣在他們身上產生了後遺症。在接受問卷調查的35歲以下男性裡，約有23％的人表示跟伴侶發生性行為時，會有某種程度的勃起障譺或難以維持堅挺。

德溫教授告訴《醫學快報》(Medical Express)說：「這個數字比我們所想的要高。我們發現，看色情內容的時間多寡，跟在伴侶面前產生勃起功能障礙之間存在著非常顯著的關係。」他補充說，觀看更多色情內容的人，毫不意外的，在觀看色情成癮程度上相對也比較高。

不過德溫教授強調，在此一領域上仍需要更多的研究。他說：「這是一份問卷，而不是一項臨床實驗，提供答案的人或許並不能完全代表整個男性人口。但是，這項工作的目的是弄清楚色情內容跟勃起功能障礙之間的關係，並且鑑於樣本數很大，我們對此一發現充滿信心。」

自2000年代中期以來，網路色情即呈現爆炸性發展，這似乎讓人們更加沒有耐「性」。德溫說：「我們發現90％的男人會快速觀看最讓他們興奮的色情畫面。毫無疑問，這些色情內容制約了我們看待性的方式。在我們的調查中，只有65％的男性認為跟伴侶發生性行為比觀看色情片更令人興奮。」

鎮德溫補充說，經常觀看色情內容的人，此一習慣會驅使他們觀看更多「極端」的內容。20％的受訪者表示，他們越來越需要觀看更多極端的色情內容，才能獲得跟首次登錄色情網站時所獲得的相同的興奮感。

而正是這種越陷越深的情況，讓男士們「不舉」的程度越來越嚴重。德溫認為，網路色情成癮者的勃起功能障礙，跟難以找回當初的興奮感有關。

德溫表示，他們下一項研究旨在找出導致勃起功能障礙的因素，並且就色情內容對女性的影響進行類似的研究。與此同時，他也認為，治療勃起功能障礙的醫生，也應該詢問病患有關觀看色情內容的情況。