對抗低利率時代！美元下半年走弱　投資人還可布局這些外幣

▲在後疫情時代，投資人關注外幣該如何配置才能降低風險。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年初受到疫情影響，全球金融市場動盪不安，不過如今各國逐步重啟經濟，推出各項救市措施，多家外銀預估經濟將呈現「勾勾型」或「U型」復甦，但下半年仍有中美關係緊張、美國大選不確定性等變數，投資人關注外幣該如何配置才能降低風險。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能指出，美國聯準會主席鮑威爾早已表明「想都不敢去想加息」，央行預期通脹在2022年前明顯低於目標2%，失業率也保持在偏高水準，美國在未來2年半根本難以加息，相信利率在更長的時間內保持不變。

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陳得能表示，儘管部分地區疫情再度升溫，使得避險資金加快流向美元，但美國聯準會釋出保持流動性充裕的強烈意願，不容許3月美元危機再次發生，因此美元進一步上漲空間有限，避險貨幣選擇繼續以日元及瑞士法郎為首選。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲也認為，受惠於史無前例的超長寬鬆政策，預期明年經濟將穩步復甦，因此美元大幅修正的風險有限，將投資觀點從「轉強」轉為「中性」。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡也預期，在美國經濟基本面優勢不再、美元利差優勢消退、各國央行同步採行空前的寬鬆貨幣政策救市等3大因素影響，削減美元避險的需求，預估未來12個月美元指數可能下跌5至7%。

不過，陳太齡相對看好歐元、英鎊、澳幣後續走勢，隨著政治風險降低，讓歐元作為美元替代品更具吸引力，預估下半年歐元兌美元可望反彈至1.19；被嚴重低估的英鎊，隨著美元走貶，可能受到外國資本流入支撐，英鎊兌美元則有機會挑戰1.32；澳幣已扭轉長期跌勢緩步回升，預估未來12個月有機會升至0.74左右；至於人民幣短期內則可能落在6.9至7.2區間格局。