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不買超過3檔股票、同產業只挑1檔　護理師一招賺到房子頭期款

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護理科畢業的余如盈（右2），身邊很少朋友懂投資，個性活潑開朗的她，偶爾是朋友圈中的「老師」。

圖文／鏡週刊

34歲的小資女余如盈，靠著籌碼選股及10萬資金池，搭配股票期貨短線操作，每個月穩定從股市提款數萬元，不僅幫自己多加一份薪，還賺到房子頭期款，問起其中的關鍵是什麼？她強調股期槓桿大，又有結算日，必須跟時間賽跑，除了會判斷起漲點外，更重要的是部位控制，不然一摔跤就會重傷。

 

余如盈說，自己選股時會先從近期熱門族群下手，「公司有題材、有討論度，股價才有波動。」她強調，短線的股期交易就是在跟時間賽跑。

請繼續往下閱讀...

接著，她會從籌碼面著手，找出3大法人合計連續買超3天的個股。「找有大人顧的股票，其中，我特別看重投信，一定要連買3天。」最後，在靠技術線型輔佐找買賣點，「掌握買黑不買紅原則，若股價跌到月線附近，且月線上彎，就是很好的買點。」

靠著籌碼選股及10萬資金池，搭配股票期貨短線操作，余如盈每個月都能幫自己多加一份薪。所謂股票期貨就是以股票為期貨契約「標的」的商品。目前市場上約有近200檔股票期貨標的。熱門的股期如：台積電期貨、鴻海期貨、旺宏期貨、中美晶期貨等。

買賣規則同期貨，投資人只要放入一定金額之保證金，即能開始交易。以台積電為例，若買進最低下單單位「一口」多單，保證金約為9萬3000元（每檔股票因股價位階不同，保證金額也不盡相同），此時若台積電股價漲1塊錢，台積電股期就賺2000元，反之則賠2000元，槓桿約為一般股票的7.5倍，操作上需格外留意風險。

正由於操作股期風險高，因此余如盈在部位配置上特別下工夫，像她堅持不買超過3檔股票，同產業也只會挑1檔。「例如聚陽跟儒鴻，前一陣子投信都在買，但因為一樣是紡織股，只會擇一。」另外，紀律停利，余如盈習慣搭配布林軌道觀察，或抓2到3成停利，「通常布林軌道的上軌是壓力區，若股價走到上軌就要伺機出場。」

「操作股期，懂得停損比懂得賺錢重要太多。」余如盈強調，千萬不要跟股票談戀愛，一旦股價不如預期就要砍，不要眷戀。而她堅持只要部位虧損10%就無條件出場。另外，她的資金池也不會因為獲利就放大水位，永遠保持在10萬元，最多15萬元，若不慎虧損就拿存款補滿。

余如盈投資小檔案
  • 出生：1985
  • 畢業：輔英科技大學護理科
  • 現職：護理師
  • 投資資歷：10年
  • 操作工具：股票、期貨
  • 婚姻：已婚
  • 投資座右銘：停損比停利重要，留得青山在、下次再報仇。


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