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四成二學生遇打工陷阱　不給加班費、低於基本工資、沒有勞健保

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▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲暑期打工要注意陷阱。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

暑假到，不少學生也開始找尋暑期打工的機會，1111人力銀行就針對暑期工讀做了調查察，結果發現有42.2%的學生曾經遇過打工陷阱，主要以沒給加班費、低於基本工資、未保勞健保為前三項最常遇到狀況。

1111人力銀行指出，有42.2%的學生曾經遇過打工陷阱，手段包括沒有依法發給加班費38.2%、時薪或月薪低於基本工資37.0%、雇主沒有依法投保勞健保35.8%、工作分配不均33.9%及沒有職前訓練26.5%。

請繼續往下閱讀...

不過多數人的處理都相對低調，有67.2%會自認倒楣/忍氣吞聲、46.9%跟親友/同事訴苦及15.4%跟主管/公司反映。

對此，1111人力銀行發言人黃若薇指出行動裝置愈來愈普及，學生習慣在臉書社團、通訊群組、論壇網站尋找打工機會，但這也可能淪為有心人士誘騙犯罪的場域，例如工作內容是「出租銀行帳戶以日薪計算」。

黃若薇提醒，面對含糊不清的徵才訊息，學生反而要保持高度戒心，建議找工作還是透過1111人力銀行或是1111找工作APP，所有刊登的正職、兼職及工讀職缺都是經濟部登記有案的合法公司商家，使用安全的管道求職，才是自保的第一步。
 

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