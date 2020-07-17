韓國人都很「糟糕」！美州長爆料　川普討厭和文在寅打交道

▲川普遭自家州長爆料，稱他最討厭和文在寅打交道。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）16日投書媒體表示，川普總統曾在2月時向州長們表示，他一點也不喜歡和南韓總統文在寅打交道，並形容韓國人都很「糟糕」；霍根爆料，川普抱怨南韓不給美國防衛費，不能理解為何美國要保護南韓。

韓聯社報導，共和黨籍的霍根向《華盛頓郵報》（Washington Post）投書說，川普是在一次共和黨州長協會主辦的私人晚宴上發表上述言論。霍根說，他不記得川普談到新冠病毒，但他確實談到他對中國國家主席習近平的尊敬，又說了他有多喜歡和日本首相安倍打小白球，以及他和北韓領導人金正恩相處的有多好。

根據霍根的投書，川普隨後話鋒一轉，開始像州長們抱怨他有多不喜歡和文在寅打交道，以及南韓應該支付更多防衛費用給美國。霍根說，當時他的韓裔妻子金有美也在場，「我看得出來他既受傷又難過，我知道她想離席，但她仍禮貌且安靜的坐在那裡。」

霍根文中批評川普在防疫表現上的無能，並且不願意對地方政府施以援手。霍根回憶，4月份他透過妻子居中與南韓政府搭上線，才從南韓手中買到50萬套病毒檢測劑，未料卻遭川普痛斥一頓，認為他應該直接向副總統彭斯匯報，而非向南韓尋求幫助。

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