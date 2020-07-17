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台船打造台灣首艘全迴旋浮吊船　搶攻離岸風電商機

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▲圖左為台船董事長鄭文隆，台船環海董事長曾國正。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖左為台船董事長鄭文隆，台船環海董事長曾國正。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台船與台船環海公司今（17）日宣佈簽署建造新一代離岸風電基礎、風機安裝用的全迴旋浮吊船「Green Jade」先期工程合約，將打造台灣第一艘具全球營運能力的全迴旋浮吊船，也是國內業者在離岸風電工作船舶所做的最大投資項目，預計於111年第四季完工交船。

台船董事長鄭文隆表示，團隊經過縝密評估、規劃，考量風機大型化發展趨勢，例如14 MW風機將在113年開始供貨，國內風場業者已有興趣採用；風場位置由沿岸淺水區愈趨遠岸深水區，承載風機的水下基礎鋼構亦趨大型化，重量已超過2,000公噸等因素，傳統樁腳站立式風機安裝船恐無法勝任。

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鄭文隆指出，適合後續離岸風電基礎、風機安裝的船舶，應為打破樁腳型工作船工作深度受到水深的限制，可在更深水域和更具挑戰性的海床執行安裝工作，具全球營運能力的全迴旋浮吊船。

經過前述評估，台船環海公司於今年6月簽署建造合約，將打造新一代離岸風電基礎、風機安裝用的全迴旋浮吊船「Green Jade」，此為台灣離岸風電業者自政府101年7月03日公告實施風力發電離岸系統示範獎勵辦法以來，國內業者在離岸風電工作船舶所做的最大投資項目。

台船表示，該船舶全長約216.5米，寬49公尺，載貨面積約為8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可搭載5套安裝用的水下結構物（如管架式水下基礎或單樁式水下基礎），配備有4,000噸級吊車，為排名全球前10大起重船舶，預定於111年第四季完工交船，112年春季投入台灣離岸風場水下基礎運輸及安裝工程。

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