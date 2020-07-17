佐登-KY捐贈長照精油舒壓包　執行長陳佳琦：年底前增開診所衝營運

▲佐登-KY捐贈家總5000份長照精油舒壓包。（圖／佐登提供）

記者姚惠茹／台北報導

佐登-KY（4190）今（17）日捐贈中華民國家庭照顧者關懷總會(家總)長照精油紓壓包5000份，並發動全台631位美容師化身宣傳志工，協助照顧者紓壓教學喘息服務，以實際行動幫助主要照顧者。談到營運，執行長陳佳琦表示，預計年底前增設7家醫美診所，並看好下半年營運可望優於上半年。

佐登-KY執行長陳佳琦表示，今年上半年中國大陸受到新冠肺炎疫情衝擊，所幸台灣市場完全不受影響，所以今年下半年計畫加速台灣醫美診所的展店速度，預計年底前將在台北、桃園、新竹、台中、員林、台南、高雄開設醫美診所，並看好下半年營運可望優於上半年。

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▲佐登-KY執行長陳佳琦（中）。（圖／記者姚惠茹攝）

佐登-KY今年與家總合作，全面啟動長照關懷計畫， 包含全通路長照議題宣傳計畫，發揮145家門市與電商通路優勢，化身社區長照小站，並將培訓631位門市美容師成為長照宣導種子講師，同時投入志工喘息服務計畫，捐贈家總5,000份長照精油紓壓包，並推動員工一年兩天志工假做公益。

陳佳琦表示，佐登深耕台灣32年，為了善盡企業社會責任，持續關懷弱勢團體，並從長期照顧認知與需求調查發現，女性在長照課題中負擔非常多的責任，也更需要喘息服務，若公益能結合企業本身的優勢，效果一定事半功倍。

家總秘書長陳景寧表示，受到華人社會傳統觀念影響，容易將長期照顧視為女性責任，因此家總呼籲民眾，其實人人都可以成為主要照顧者，並多使用「家庭照顧協議」，共同商討醫療決定、照顧安排、家人分工、花費分擔等問題，減輕主要照顧者的壓力。

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