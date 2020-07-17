熱血帥哥街頭發「免費口罩」　美國阿北秒回：X你娘來輸贏！

▲兩位美國帥哥在街頭發免費口罩，卻被譙髒話。（圖／翻攝自Chad Goes Deep YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

國際間的新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在大流行當中，台灣在當初疫情最嚴峻的期間，如果有人發送免費的口罩，肯定會大排長龍並且表達無限的感激。但是在美國有2位帥哥拍攝發送口罩的影片，紀錄下路人的反應，不但沒有人主動索取，甚至還有一位阿北直接對他們譙「X你娘」。

兩位帥哥來到了一處海灘表示，如大家看到這裡沒有人戴口罩，所以他們帶了一箱口罩，要解決這個問題。

▲老夫妻表示，戴口罩會下地獄。（圖／翻攝自Chad Goes Deep YouTube）



兩位帥哥主動詢問了一對老夫妻。他們表示，不需要，口罩會害死你，有沒有人告訴你，吸入自己呼出的「一氧化碳」有害健康，他們知道新冠病毒，但還是不想戴口罩，他們知道死後會會上天堂，「你們不想下地獄吧」。

帥哥再找了一位老年人詢問，是否需要免費的口罩。老年人回答，「你們是不是吸了大麻？」。另一位老人聽到他們在發送免費口罩則回答，他要走32公里，怎麼戴口罩。兩位帥哥對這個回答傻眼的表示，戴口罩不能走路了嗎？還是會影響他的視線？

▲年輕人說，新冠病毒事狗屁謊言。（圖／翻攝自Chad Goes Deep YouTube）



兩位帥哥找了一位年輕人詢問是否需要口罩。年輕人則回答，新冠病毒是狗屁謊言，「X你娘」。

▲有年輕人說，戴口罩是被媒體洗腦。（圖／翻攝自Chad Goes Deep YouTube）



兩位帥哥找了兩個年輕人發口罩，年輕人回答，「是想讓整個國家癱瘓嗎？」帥哥回答，「但是戴口罩會讓國家癱瘓嗎？」年輕人回答，「全國有一半的產業停擺，這不是癱瘓」。帥哥回應，「但是我們都戴上口罩，不是加快恢復的速度？」年輕人回答，「不要被媒體洗腦了，兄弟」。

▲一位阿北看到發口罩，直接譙「X你娘」還要揪輸贏。（圖／翻攝自Chad Goes Deep YouTube）



兩位帥哥最後問了一個騎單車的阿北，「你需要口罩嗎」。阿北回答，「X你娘！老子想幹什麼不關你們的事，你們想幹什麼，關我屁事！你們支持口罩，我不支持，你他X的別來煩我，還是你們想輸贏？來啊，來輸贏啊！我才不需要什麼機X口罩」