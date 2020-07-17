後疫情時代！一對一陪伴的「幸福」　元大志工用愛點亮偏鄉教育

▲元大志工陪伴學童，了解防疫知識與體驗DIY紙肥皂活動。（圖／元大金控提供）

記者紀佳妘／台北報導

受到疫情影響，人際互動有了社交距離，元大金控暨元大文教基金會一改過去「元大幸福日」邀請北台灣資源弱勢、不同地區的孩子到台北市立兒童新樂園遊樂學習，將原本大型活動，調整為6場「一對一」送愛到校園的小型活動，號召60位元大志工前進偏鄉，活動規劃「防疫知識教學」及「理財教育」兩種型式，並送上為252位學童以「量身訂做」概念打造的「幸福大禮包」，希望透過這份愛與關懷傳遞社會溫暖，讓孩子們在後疫情時代，充滿元氣健康學習。

元大文教基金會表示，這次與集團志工，在6、7月份期間前進宜蘭金岳國小、基隆復興國小、新北柑林國小、新北鼻頭國小、新竹香山國小及桃園三民天主堂共6個學校、單位，其中金岳、柑林、香山三所小學擁有百年歷史，但隨著產業環境變遷，或地理位置較偏遠，導致學童生活環境、學習資源較為弱勢。

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除了前進偏鄉陪伴，元大文教基金會並針對長期合作的家扶基金會、忠義育幼院與關愛之家公益夥伴的小朋友提供「幸福大禮包」送暖，共送出符合學童穿著尺寸的252份「幸福大禮包」，其中全校僅有6位學生，新北市最迷你的柑林國小校長劉明相表示，偏鄉資源少，相信這個幸福禮包及元大志工熱心愛心的陪伴，讓同學在學習上更有自信；新北瑞芳鼻頭國小校長陳玉芳也勉勵學童，未來有能力時，也可以把幸福和喜悅分享給需要幫助的人。

此外，「元大幸福日」活動透過寓教於樂的活動規劃，讓學童們從活動中拓展視野及累積學習知識的能量，雖然活動形式調整成「一對一」的小型活動，但元大文教基金會團隊與志工仍用心規劃，此次幸福日共活動分為2種型態，一是透過「防疫洗手舞」教學、 DIY紙肥皂手作，讓學童學會保護自己的健康，第二種活動類型為志工理財教育活動，透過互動遊戲的方式，幫助學童從小建立正確基礎理財觀念。

「元大幸福日」從2012年開辦至今，連續9年不間斷，從初期的一年一場，延續至今每年北、中、南各一場。統計至今，已有近1,400名志工參與，給予來自全台，逾4,800位偏鄉及弱勢學童呵護。元大集團將持續用愛和關懷，用將心比心的服務態度與堅定的行動力，把溫暖和美好的信念持續陪伴需要的對象。