貿協數位型些列車將開往花蓮　將台灣農產品、醫療推進國際市場

▲外貿協會特為花蓮當地農產品經營者講授農食品外銷知識。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今(17)日前往花蓮辦理「2020年花蓮農產食品國際貿易行銷研習會」，內容包括：出口業務重點式說明、定價策略、海外行銷、產品包裝設計與實務案例分享。

外貿協會董事長黃志芳除了率領團隊與花蓮縣政府交流外，也趁此機會拜會花蓮慈濟醫院、君達香草休閒農場及立川漁場，就推廣臺灣醫療國際化、有機無毒栽植香草及有機水產等各方面經驗進行分享，期能帶動東部地區農產外銷與國際醫療合作新契機。

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黃志芳表示，慈濟醫院是外貿協會推動新南向政策最重要的伙伴，慈濟深耕新南向市場，也在伊斯蘭教徒佔85%的印尼建立第一家佛教醫院，受到當地高度重視，未來盼與慈濟醫院合作將豐富的醫療技術、生技醫藥等產品推向世界舞臺。

研習會現場吸引花蓮縣超過65位農友、農企到場，大家對於在疫情期間如何將農產品行銷至海外都相當有興趣，黃志芳也提到，花蓮擁有好山好水，得以栽種出一流的農產品，好的農產品就需要有好的行銷通路，現在正值有機食品潮流當道，花蓮縣的農友可以藉此把握機會，與貿協共同打拼，利用數位行銷方式拓展國際貿易，讓農民專心管控生產端，而產品的佈局通路則交給貿協。

自今年初開始，因全球新冠肺炎疫情逐步升溫，世界各國採取嚴格的邊境管制，造成實體經貿活動延滯、甚至取消，經濟部國際貿易局與外貿協會攜手於全省巡迴辦理「數位行銷振興出口服務列車」論壇與諮詢最終站也將在7月23日於花蓮登場，集合各領域專家為東部業者提供市場拓銷、數位行銷、電子商務、展覽及人才培訓等各面向的諮詢服務。

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