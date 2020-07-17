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歐盟要台灣「停止死刑」　強烈反對今年執行…呼籲廢除！

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▲▼翁仁賢19:45伏法槍決。（圖／記者宋良義攝）

▲除夕夜縱火燒死6親友的翁仁賢伏法槍決。（圖／記者宋良義攝）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電

台灣與歐洲聯盟日前以視訊舉行年度人權諮商會議，台歐重申對維護人權、民主與法治承諾，歐盟並呼籲台灣維持暫緩執行死刑，另針對2019年冠狀病毒疾病疫情，雙方將合作應對挑戰。

歐盟對外事務部（EEAS）今天發布新聞稿，歐盟與台灣在7月15日舉行第3度人權諮商會議，會議在友好、 開放和建設性的氣氛中舉行。

台灣和歐盟重申維護人權、民主與法治的承諾；另由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行，雙方進一步表達以對話、合作與團結應對挑 戰的重要性。

EEAS表示，歐盟和台灣在會議期間針對各自人權狀況和政策交換意見。台灣展現在通過第一個國家人權行動計劃和成立國家人權委員會方面進展，這是進一步保護和促進人權的重要步驟。

另歐盟和台灣也討論了移民工人的權利，特別是在漁業以及家務工人方面，歐方認為需確保充分保護移工權利，避免歧視和剝削。

▲▼南方澳斷橋罹難的4移工遺體，4日晚移往中壢通天殯儀館，擇期運回印尼、菲律賓。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳斷橋罹難的4移工遺體。（圖／記者游芳男攝）

另在歐方長年關切的死刑議題方面，EEAS指出雙方重申其立場，另討論在這一問題上進一步合作。歐盟提到對台灣今年執行死刑的強烈反對，呼籲台灣恢復暫緩執行死刑及推行廢除死刑。

此外，會議上檢視台灣拘留中心和監獄的狀況，另台灣重申有必要確保為在歐盟境內被捕或拘留的台灣人提供人權保護，以及台灣對非政府組織工作者李明哲的處境以及其他人權案件表示關注。

最後台歐檢視關於兩性平等和保護LGBTI（同性戀 、雙性戀、跨性別、雙性別）權利方面的狀況和政策發展，特別點出台灣自2019年將同性婚姻合法化以來的進步，雙方同意在這方面繼續合作。

台歐同意明年繼續舉行人權諮商，並就各項議題保持合作。（編輯：高照芬）

 
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