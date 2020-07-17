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亞獅康-KY宣布下櫃　第一上市轉移至美國那斯達克

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▲亞獅康膽道癌新藥解盲失敗　新目標為異位性皮膚炎用藥。（圖／翻攝櫃買中心）

▲亞獅康宣布下櫃。（圖／翻攝櫃買中心）

記者姚惠茹／台北報導

亞獅康-KY（6497）今（17）日宣布因接獲櫃買中心終止有價證券櫃檯買賣通知，未來第一上市市場將轉移至美國那斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)，亞獅康表示，終止櫃檯買賣並不影響亞獅康的美國存託憑證(ADSs)持續在美國那斯達克市場掛牌及交易，同時台灣股東可以選擇將持有的亞獅康股票轉換為美國存託憑證。

亞獅康-KY執行長傅勇表示，2017年選擇到台灣來掛牌上櫃，是因為過去亞獅康-KY的主要研發項目集中在亞洲區盛行的疾病，而且當時櫃買中心吸引許多優秀的生技公司在台掛牌形成聚落，如今亞獅康轉而致力於研發有潛力解決全球龐大療法尚未被滿足的疾病，並準備在2021年啟動ASLAN004針對異位性皮膚炎的第2b期臨床試驗，該試驗主要會在美國進行。

請繼續往下閱讀...

傅勇指出，自2018年亞獅康在美國首次公開發行至今，已在美國市場籌資的金額約為在台灣籌資金額的兩倍，最近6個月以來亞獅康在美國的股票成交量也是台灣的近十倍，相信那斯達克作為全球領先生物技術股票交易所的聲譽，能實現各項研發產品組合接近重要里程碑時。

傅勇說明，櫃買中心審查亞獅康今年上半年的財務報告後，發布本公司有價證券終止櫃檯買賣下櫃的通知Ｍ根據相關規定，亞獅康公告申報最近期財務報告顯示淨值為負數，櫃買中心即依相關規定公告自109年8月25日起終止亞獅康普通股股票在證券商營業處所買賣。

傅勇補充，亞獅康預定在9月4日召開股東臨時會，決議撤銷亞獅康在台公開發行，並修改公司章程，而亞獅康設立於開曼群島，在台灣以外國發行人的身分掛牌上櫃，因此當金管會證期局核准撤銷公開發行後，亞獅康將不再受台灣法規的約束，但將繼續受到開曼群島法律以及美國證券交易委員會和那斯達克交易所相關法規的規範。

傅勇補充，亞獅康未來營運方式將與其他在那斯達克掛牌的外國發行公司相同，在此期間，亞獅康美國存託憑證在那斯達克交易所持續掛牌及交易將不受影響，依據7月16日的收盤價，亞獅康在台灣的股票交易價格為7.96元，而在美國存託憑證的交易價格為1.85美元，折合約為每股10.87元。

傅勇強點，所有亞獅康股東均有權利依董事會決議的轉換辦法將其最後櫃檯買賣交易日當天所持股份，依亞獅康美國存託憑證表彰的普通股股數，如數轉換為美國存託憑證，若無轉換意願的股東也可以選擇在接下來的40天內出售持股。

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