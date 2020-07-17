影／史上最慘民宿！8400萬蓋好「遇颱風、疫情」…4年只營業3天

記者柯振中／綜合報導

造價8400多萬，結果至今只營業3天！大陸浙江台州代管的臨海市有棟外表輝煌的民宿，斥資人民幣2000多萬元（約新台幣8423萬元）建造了古色古香的建築，沒想到不但碰上颱風，還受到疫情影響，4年只營業3天，堪稱「最慘民宿」。

▲這幢民宿斥資2000多萬人民幣，4年卻只營業3天，堪稱史上最慘。（圖／翻攝《一條視頻》）



綜合陸媒報導，年約30歲的金勰原先從事媒體工作，剛好碰上民宿崛起的商機，毅然決然離職，改行當民宿老闆。他一開始先在浙江杭州的西湖湖畔開民宿，賺了不少錢，接下來繼續開設，一樣都存活了下來。

經過與朋友的討論，他們決定回到台州臨海的老家，在臨海古城開一家「臨海餘豐里」民宿。他們將城內的四合院當作改造目標，租了數棟房子，進行外裝改造，由於建築中央原先是廁所、廚房，相當難看，因此他們全數拆掉，改建成工業風的走廊，連接四周的房間。

▼金勰與好友租下周遭的房子，修建成一棟民宿。（圖／翻攝《一條視頻》）

