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影／史上最慘民宿！8400萬蓋好「遇颱風、疫情」…4年只營業3天

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記者柯振中／綜合報導

造價8400多萬，結果至今只營業3天！大陸浙江台州代管的臨海市有棟外表輝煌的民宿，斥資人民幣2000多萬元（約新台幣8423萬元）建造了古色古香的建築，沒想到不但碰上颱風，還受到疫情影響，4年只營業3天，堪稱「最慘民宿」。

▲▼史上最慘民宿。（圖／翻攝《一條視頻》）

▲這幢民宿斥資2000多萬人民幣，4年卻只營業3天，堪稱史上最慘。（圖／翻攝《一條視頻》）

綜合陸媒報導，年約30歲的金勰原先從事媒體工作，剛好碰上民宿崛起的商機，毅然決然離職，改行當民宿老闆。他一開始先在浙江杭州的西湖湖畔開民宿，賺了不少錢，接下來繼續開設，一樣都存活了下來。

經過與朋友的討論，他們決定回到台州臨海的老家，在臨海古城開一家「臨海餘豐里」民宿。他們將城內的四合院當作改造目標，租了數棟房子，進行外裝改造，由於建築中央原先是廁所、廚房，相當難看，因此他們全數拆掉，改建成工業風的走廊，連接四周的房間。

▼金勰與好友租下周遭的房子，修建成一棟民宿。（圖／翻攝《一條視頻》）

▲▼史上最慘民宿。（圖／翻攝《一條視頻》）

談到房間內部的設計，金勰提到，為了減少簾子、牆壁的遮擋，浴室與臥室之間完全沒有阻隔，這樣也能讓入住的情侶、夫妻少一點遮掩，能夠坦誠相見。

不過，民宿從2017年年初開始建造，直到2019年8月才完成，當時碰上強颱利奇馬，整座臨海城都被淹沒，這棟獨特的建築也難以倖免，連門都打不開。金勰提到，當時眾人想要入內，強迫踹開了門，發現民宿一樓積了約1公尺高的水，幾乎所有一樓家具都遭殃。

▼民宿才剛開業就碰上強颱利奇馬，內部嚴重損壞。（圖／翻攝《一條視頻》）

▲▼史上最慘民宿。（圖／翻攝《一條視頻》）

▲▼史上最慘民宿。（圖／翻攝《一條視頻》）

▲▼史上最慘民宿。（圖／翻攝《一條視頻》）

▲▼史上最慘民宿。（圖／翻攝《一條視頻》）

颱風過後，他們開始整理，花了數個月的時間才整理乾淨，2020年1月20日正式恢復營業，春節期間的所有空房都被預訂了。沒想到，過了不久，新冠肺炎疫情爆發，訂單全數取消。

接下來將近2個月的時間裡，金勰獨自一人待在民宿內「自我隔離」，讓他不禁向朋友打趣，這裡是全浙江最好的隔離環境，人均面積有1500多坪，不但有陽台、書店，還有小酒吧可以喝飲料。

停業2個月後，金勰3月20日復工，終於迎來第一波客人，讓他不禁鬆了口氣。依據民宿網站的評價來看，共有116則評分，而總體平均落在4.9分，滿分為5分，顯示遊客對該棟民宿都相當滿意。

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