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威力彩史上4大頭彩得主大公開！有人集資爽中30億元　也有逛夜市成28.74億幸運兒

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼。（圖／記者李毓康攝）

▲威力彩連槓45期，下周一頭獎上看20.8億元，吸引許多民眾關注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已連槓45期，下周一（20日）頭獎上看20.8億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第4屆以來第3高、第3屆以來第4高。《ETtoday新聞雲》特別整理威力彩頭獎超過20億元的中獎人故事，其中史上最高的頭獎30.04億元，是由4人共同集資1,200元買彩券，幸運中了大獎，該紀錄迄今尚未被打破。

回顧威力彩史上最高的頭獎為30.04億元，於2015年4月23日在台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出。台彩表示，中獎者是4位在民間企業上班的同事集資購買，每人出資300元，共買了2注電腦選號、1注自選威力彩，沒想到電腦選號竟中了當期頭獎，立馬告訴其他3位合資人。

請繼續往下閱讀...

台彩指出，這4位最幸運的集資人得知自己中頭獎後，都告知配偶分享喜訊，未婚者也告知父母，和家人一同分享中獎的喜悅，而他們過去就有定期捐款做公益的習慣，認為此次幸運中頭獎，就是老天假借他們的手來送愛心，因此慷慨捐出史上最高單筆捐款金額2.9億元。

威力彩第二高頭獎獎金28.74億元，則在2015年9月14日於台北市士林區飛來發彩券行開出。據傳是一對夫妻逛士林夜市時路過彩券行，妻子買了1注就幸運抱走頭獎，而先生是在民營企業的上班族、妻子則是家管，共育有2子，最後決定捐出1.888億元做公益，同時也包168萬元給彩券行。

至於第三高的頭獎金額23.62億元，則於2013年7月18日在桃園市桃園區千百萬彩券行開出。據了解，這次是多人集資中獎，而有人到桃園出差在當地買了1,000元的威力彩，就幸運中了頭獎，出面代表領獎的人有2個，分別為30、50歲都在民營公司上班，但其他集資者的人數、居住地則不願多透露。

威力彩2019年8月12日開出史上第4高獎金20.47億元，落在台南市北區成功領公益彩券，台彩表示，該名得主相當低調，是台南當地人，年約50歲到59歲，當時花700元買了7注，包含6注自選、1注電選，結果自選的第5注中頭獎，最後請姪女幫忙再對一次，才相信自己中大獎了。

另據台彩統計，2019年億元頭獎中獎人面貌，一共擁有7大特徵，包括橢圓形臉、額頭高、長眉、大眼睛、高鼻、大耳、大嘴。值得留意的是，近3年的億元中獎人都有共同特徵，那就是「額頭高」、「長眉」。

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