【黃寶慧】慧眼看天下／南海不是中國的！　川普攤牌習近平！？　華春瑩：就讓暴風雨來得更猛烈些！

新聞節目中心／綜合報導

美中之間的對抗從先前的經貿、政治角力一路延燒，而這次的主戰場在南海。美國選在南海仲裁案四周年的時候，突然對中方發難，先是派出航母前往南海舉行軍演，隨後美國國務卿龐培歐還公開表示，大陸聲索南海主權的行為是非法的；而大陸則透過外交發言人強硬表態，怒轟美方的挑釁，注定是徒勞無功。美國自己不但沒有簽署《聯合國海洋法公約》，還同時是域外國家，為什麼會選在這個時候，突然打破過去保持中立的立場，反對大陸？而在龐培歐發表對南海聲明的隔天，美國第7艦隊也公布伯克級驅逐艦「拉爾夫·強森號」巡航南海，進行海上演訓的消息；同一天美國國務院亞太助卿史達偉再加碼施壓，批大陸在南海的作為就像「流氓」一樣，還考慮要制裁相關中國官員和國有企業；對此大陸外交部發言人華春瑩就直言，如果美國想要興風作浪，那就讓暴風雨來得更猛烈些吧！美中兩大強權真的會冷戰變熱戰，甚至爆發進一步衝突嗎？《慧眼看天下》第106集，邀請到亞太防務雜誌編輯鄭繼文與淡江大學財金系教授聶建中，與主持人黃寶慧，深度分析國際最新發展與情勢。







▲尼米茲號與雷根號航空母艦在南海水域進行雙艦操演。（圖／U.S. Navy）

「好人理查」離奇爆炸 損失尚難估計

美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard），當地時間12號早上8點半，突然發生爆炸並且引發級別三級的火災，造成至少59人受傷，包括36名水兵和23名消防隊員，他們的症狀包括中暑和吸入濃煙。經過了連續48小時的全力灌救，火勢還是沒有受到控制，雖然美軍已經緊急封鎖船上的燃料庫，但大火還是持續悶燒，溫度一度高達攝氏537度! 最後燒了4天才終於熄滅，而這起意外也引起了美國自己的擔憂，恐怕會讓好人理查號被迫缺席美國海軍戰力，甚至報廢，打擊自己的士氣。



▼美軍「好人理查號」全艦陷入火海。（圖／路透）



全球疫情七月燒! 五天爆增百萬確診

新冠肺炎疫情七月在全球又急速擴散，全球病例數在短短5天之內爆增100萬例，其中病情最慘重的美國死亡人數已經來到13萬多人，大半地區進入新一波疫情感染，加州更是再度祭出封鎖令；而原本堅持不戴口罩的美國總統川普，11號視察華府華特里德國家軍事醫學中心時，首度戴上了口罩面對鏡頭。而在疫情嚴峻之下，卻傳出白宮多名官員正在收集抗疫小組召集人佛奇的「犯錯清單」，想把他踢出抗疫小組。面對全球疫情病例在夏天不減反增，世衛秘書長譚德塞在受訪時就不點名警告，太多國家在防疫時走上錯誤的方向，說民眾若不遵守勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫措施，想讓生活回到正軌是不可能的事。



▼美國總統川普終於戴上口罩。（圖／路透）





洪災持續肆虐 防汛級別再升高

中國大陸的暴雨警報，已經連續發布了超過41天，儘管降雨有暫緩跡象，但上游水勢仍持續灌入江西省的鄱陽湖水域，讓鄱陽湖水位打破自1998年以來的歷史新高，而如果鄱陽湖真的扛不住氾濫洪水，恐怕會造成極嚴重的災情；根據大陸官媒央視報道，江西省已在11號將防汛應急響應等級，上調至最高級別；大陸國家主席習近平則在12號表示，目前大陸的防汛形勢十分嚴峻，要求各部門做好監測預警、應急處置，救災同時也務必要，安置好災民。



▼多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）





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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。